«Nul n’est censé ignorer la loi», rappelle Mario Dumont en ouverture de sa chronique. Il propose aujourd’hui un tour d’horizon des grandes lois adoptées par nos parlements en 2019.

Au Québec

À Québec, le gouvernement Legault a fait adopter de nombreux projets de loi en son début de mandat.

Projet de loi 21 : Loi sur la laïcité de l’État

Sans contredit l’une des promesses phares de la Coalition Avenir Québec, la Loi sur la laïcité de l’État interdit aux employés de l’État en position d’autorité de porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions. «Un projet de loi aussitôt adopté, aussitôt contesté», résumé Mario Dumont.

Projet de loi 17 : Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Concernant la libéralisation et la modernisation de l’industrie du taxi, cette loi permet dorénavant la coexistence règlementaire de l’industrie traditionnelle du taxi et d’Uber et les autres.

Projet de loi 5 : Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans

Avec son titre à rallonge, cette loi permet à la CAQ d’implanter son ambitieux plan des maternelles 4 ans, un engagement personnel de M. Legault, rappelle Mario Dumont.

Projet de loi 34 : Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité

La CAQ précise la manière dont les trop-perçus d’Hydro-Québec seront redistribués, malgré que les partis d’opposition mettent en doute son utilité à long terme.

Projet de loi 2 : Loi resserrant l’encadrement du cannabis

À partir du premier janvier, cette loi officialise l’interdiction de consommation du cannabis aux moins de 21 ans et en règlemente l’usage sur la place publique.

Projet de loi n°3 : Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire

Comme l’indique son titre, cette loi vise à uniformiser les taux de taxation scolaire à la grandeur de la province.

Au Canada

En fin de mandat majoritaire, le gouvernement de Justin Legault a tout de même adopté certains textes de loi.

Projet de loi C-71 : Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

Depuis son adoption, la loi exige entre autres une vérification plus serrée des antécédents judiciaires. «Ceux qui sont contre toute règlementation des armes à feu ont chialé contre, ceux qui voulaient une règlementation plus sévère trouvent que ça ne va pas assez loin», résume le chroniqueur.

Projet de loi C-84 : Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux)

Une loi dont on a moins entendu parler, mais qui a tout de même été adoptée.

Projet de loi C-93 : Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis

Simple, plus court et gratuit : la suspension d’un casier judiciaire résultant de la possession simple de cannabis a été amélioré suite à la légalisation de la marijuana au pays.