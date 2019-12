Les Canadiens donnent de moins en moins aux œuvres de charité, selon une étude de l’Institut Fraser de Vancouver.

L’étude publiée jeudi par le groupe de réflexion de droite libertarienne indique que les Canadiens ont donné en moyenne 0,54% de leurs revenus en 2017.

Depuis 2011, ce montant est en constante baisse et est le plus petit montant depuis plus de 20 ans, selon l’Institut.

Le Québec est bon dernier parmi les provinces, avec 0,24% des revenus qui vont aux offres de bienfaisances et une moyenne de 746$ donnés. Seuls les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut donnent moins, soit respectivement 0,21% et 0,17%.

En haut du classement se trouvent les provinces de l’Ouest, avec le Manitoba (0,80% pour une moyenne de 2109$), la Colombie-Britannique (0,72% pour 2570$) et l’Alberta (0,66% pour 2703$).

Le porte-parole de la mission Union Gospel de Vancouver, Jeremy Hunka, a déclaré à Global News qu’il y a une contradiction entre la diminution des dons et l’augmentation des besoins pour répondre aux demandes.

«C'est effrayant, car les besoins s'intensifient, a-t-il déclaré. Cela signifie, en fin de compte, que les gens souffrent, se démènent et meurent, alors que cela aurait pu être évité.»

Cependant, il dit qu'il n'est pas surpris par les résultats de cette étude. «Ce que le rapport montre, c’est quelque chose que nous avons vu venir. Il y a moins de donateurs, et ceux qui donnent en donnent moins.»

Avant la crise financière de 2008, les Canadiens avaient atteint un pique à 0,78% des revenus donnés et étaient plus nombreux.

Selon l’étude, 19,9% des Canadiens ont demandé le crédit d’impôt sur les dons aux œuvres de charité en 2017, alors qu’ils étaient 23,8% dix ans plus tôt.

L’Institut Fraser a rappelé dans son rapport qu’aux États-Unis, le taux de revenus qui vont aux organismes est de 1,24% et qu’en 2017, 24,9% des Américains ont donné aux œuvres de charité.