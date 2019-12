L’impasse persiste au centre de ski Stoneham

Malgré une dizaine de rencontres de négociation et de conciliation, l'impasse persistait vendredi entre le centre de ski Stoneham et ses employés syndiqués.

Après six mois sans convention collective, les employés syndiqués de la station située à Stoneham-et-Tewkesbury, au nord de Québec, en ont assez.

Jeudi soir, ils ont voté à plus de 86 % pour des moyens de pression, ce qui inclut une possible grève en pleine période des Fêtes, soit pendant un moment clé de la saison au chapitre de l’achalandage et des revenus.

Ce sont les salaires qui sont au cœur de ce conflit entre les deux partis. Ils sont jugés trop bas par le syndicat qui affirme qu'ils sont collés sur le salaire minimum.

Ce ne serait pas la première fois qu'une grève paralyse le centre de ski, puisqu'en 2014, lors du dernier renouvellement de la convention, la station avait fermé pendant trois semaines.

La station de ski Stoneham n'a pas voulu commenter le conflit actuel, mais TVA Nouvelles a appris qu'une autre rencontre entre les deux partis était prévue ce weekend.