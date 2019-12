Qu’arrivera-t-il avec les calèches?

Depuis que Montréal a décidé de mettre fin à l’industrie touristique des calèches, les caléchiers se sont mobilisés. Ils ont porté la cause devant le tribunal qui rendra une décision ce matin.

Ils demandent à la cour d’autoriser une injonction provisoire valide pour au moins dix jours et de suspendre le règlement de la Ville afin de permettre un débat de fond. L’industrie des calèches doit prendre fin le 31 décembre.

Pas moins de 50 cochers dépendent de cette industrie. «Ils ont des familles, des dépenses et ils ont besoin de ces revenus pour vivre, a plaidé l’avocat des caléchiers. Mettre fin à cette industrie leur causerait un préjudice irréparable. Il perdrait non seulement leur emploi, mais aussi tout leur investissement» , a ajouté Me Audi Gozian.

Pour sa part, l'avocate de la Ville de Montréal a expliqué au tribunal que les cochers réagissaient sur le tard, car en 2017, l'administration Plante faisait déjà des annonces publiques concernant l'interdiction.

Elle a rappelé que le règlement avait été adopté le 20 août 2018. Les demandeurs avaient l'occasion de se présenter devant la cour à partir de cette date pour venir le contester.

«Il s'est écoulé un délai d’un an et quatre mois avant que les parties se présentent devant la cour. On ne fait rien pendant 16 mois et on se présente en panique, on essaie de mettre la cour le dos au mur, à minuit moins une», a-t-elle fait part au juge.

Le magistrat doit rendre sa décision sur l'injonction provisoire vendredi à 10h.