Relations avec la Chine : «il y a un momentum», dit le ministre Champagne

Le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne, estime que les relations sino-canadiennes s’améliorent.

Si, pendant des mois, le ministre chinois des Affaires étrangères n’a pas donné suite aux appels au dialogue du Canada, M. Champagne a finalement pu le rencontrer pendant plus d’une heure en novembre. «Il y un nouveau momentum dans la discussion», affirme-t-il.

Depuis plus d’un an, le Canada et la Chine connaissent un froid diplomatique relié à la détention de la directrice financière de la compagnie chinoise Huawei, Meng Wanzhou, arrêtée au Canada en décembre 2018 à la demande des autorités américaines.

De son côté, la Chine a arrêté deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor il y a plus d'un an..

Selon le ministre, d’avoir un nouvel ambassadeur du Canada en Chine et un nouveau ministre des affaires étrangères connu des autorités chinoises a certainement contribué à cette amélioration. «On est en train de mettre l’ensemble de nos discussions pour obtenir la libération des deux Michael.»

Jeudi, Justin Trudeau a demandé à Washington de ne pas conclure son entente commerciale avec la Chine avant que les deux Canadiens détenus ne soient libérés.

Dans son point de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a cependant déclaré que la stratégie du gouvernement Trudeau était vouée à l’échec.