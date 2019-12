Soleil et redoux ce week-end

L’épisode de froid intense touche à sa fin, vendredi, alors que s’amorce la remontée des températures, un peu partout au Québec.

La dernière fin de semaine avant Noël se fera sous le soleil, entrecoupé par des passages nuageux avant le retour d’un peu de neige dimanche en fin d’après-midi sur le centre du Québec, la région de la Capitale-Nationale et le Bas-Saint-Laurent.

Plus au sud, après un vendredi encore frisquet, les températures remonteront autour des -7 degrés en Estrie, dans le Grand-Montréal et en Outaouais, avant de passer le point de congélation dimanche, pour atteindre 3 degrés.

À Québec et en Mauricie, la remontée sera plus lente, avec -8 degrés de prévus samedi et -1 degré dimanche, avec 1 à 3 cm de neige en après-midi. Il faudra attendre lundi pour avoir des températures positives.

En Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay, le ciel sera couvert jusqu’à dimanche, mais avec les mêmes remontées des températures. Il faudra s’attendre à -8 degrés samedi à Rouyn-Noranda et Saguenay et 0 dimanche.

Le golfe du Saint-Laurent reste pour sa part dans une zone de relative fraîcheur, puisqu’il fera -2 à Gaspé en journée toute la fin de semaine, et en moyenne -4 sur la Côte-Nord. Toutefois, les deux régions seront celles qui connaîtront les plus fortes précipitations de neige à partir de dimanche soir, avec plus de 10 cm prévus dans la nuit.