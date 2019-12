Troubles alimentaires: «je pensais vraiment y laisser ma peau solidement», confie Joanie Gonthier

Joanie Gonthier, chroniqueuse à QUB radio, s’est livrée sur une période sombre de sa vie où elle menait un combat perpétuel contre les troubles alimentaires, la dépression, l’anxiété et l’alcoolisme.

«En commençant l’université, moi je m’étais dit: "si je veux faire ma place en télévision et dans le milieu des médias, j’ai pas le choix d’être belle parce que toutes les filles à la télé sont belles et je sais que ça va probablement être plus facile pour moi si j’ai cette espèce de corps là, plus parfait ou plus mince’’», a affirmé l’ancienne présentatrice météo de «Salut Bonjour» lors de son passage à l’émission «Franchement dit» à QUB radio, vendredi.

Invitée par l’animateur Jonathan Trudeau, afin de faire un retour sur son texte «Chaque matin, sourire aux lèvres, micro à la main, je vous mentais» paru sur Urbania, Joanie Gonthier a expliqué que si elle est «capable d’aider une seule personne» avec son témoignage, ça sera «mission accomplie» pour elle.

«Je me suis dit: "moi, aujourd’hui, si je suis capable de traverser cette espèce de "shit show" puis d’être ici sur mes deux pattes aujourd’hui, alors que je pensais vraiment y laisser ma peau solidement, bien j’ai pas le choix de faire mon devoir" [...]. Si mon message est capable d’aider une seule personne, bien ça aura valu ça. Ça aura été mission accomplie pour moi».

La chroniqueuse a expliqué que c’est du «jour au lendemain» qu’elle a décidé «d’arrêter de manger» puis avec sa perte de poids venaient les nombreux «compliments».

«Dans le métro, on m’a recrutée pour faire partie d’une agence de mannequins. Je me sentais tellement euphorique. Il y a quand même une espèce de "high" qui vient avec l’anorexie.»

L’époque «Salut Bonjour»

Au moment où elle était présentatrice météo à «Salut Bonjour», les problèmes d’alcool ont commencé et c’était devenu «invivable».

«Au-dessus de tout ça est embarqué l’alcool. Ç’a été les pires années de ma vie. C’était complètement insupportable, invivable. Puis le pire, en fait, j’ai frappé le bas-fond, bien il y a un an littéralement.»

«C’est vraiment pendant cette période-là que j’ai frappé mon bas-fond, où j’ai fait des niaiseries, où j’avais des dérapages, à la fin, presque chaque soir. Avant de me rendre au travail des fois, je ne dormais pas», a-t-elle ajouté.

Un an plus tard

Il y a un an, elle a quitté son emploi à «Salut Bonjour» et elle a choisi de se ressourcer et de prioriser son bien-être avant tout.

«Le fait de pouvoir être là aujourd’hui, tellement fière de moi, tellement heureuse d’être plus la même femme. Pour la première fois depuis vraiment longtemps, je suis excitée pour la vie et par la vie», a confié Joanie Gonthier.