21 morts dans une collision entre un camion et un autocar

Une collision entre un car et un camion a fait 21 morts et onze blessés samedi matin dans l'est du Guatemala, selon un dernier bilan officiel.

L'accident s'est produit sur une route du département de Zacapa, à hauteur de Gualan, a annoncé à la presse David de Leon, le porte-parole de la Conred, l'organisme chargé de la gestion des catastrophes.

Dix-huit personnes ont péri sur le lieu même de l'accident et trois autres, dont un enfant de sept ans, ont succombé à leurs blessures dans des hôpitaux proches, a-t-il ajouté.

Selon des informations de la presse locale, le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule, qui a frappé de plein fouet le car, en provenance du département de Peten (nord) et à destination de la capitale, Guatemala.

«Nous tous, Guatémaltèques, nous nous sommes réveillés en deuil», a écrit sur Twitter le président élu Alejandro Giammattei, qui entamera son mandat le 14 janvier.

Quant à l'actuel chef de l'État, Jimmy Morales, il a ordonné aux ministères de l'Intérieur et des Communications d'accroître «leurs contrôles sur les routes».

Les chauffeurs du camion et du car ont été interpellés par la police dans le cadre de l'enquête.