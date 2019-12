Dormir ivre dans sa voiture, légal ou non?

Un verre de trop dans le corps, il peut être tentant de s'endormir quelques heures dans la voiture en attendant de dégriser. Mais légalement, a-t-on le droit de le faire?

«La réponse courte, c'est non», répond d'entrée de jeu le président du cabinet SOS Ticket, Thierry Rassam. L'avocat explique pourquoi une personne qui s'aventure seule et en état d'ébriété dans son véhicule, même si elle ne conduit pas, risque les mêmes conséquences qu'une personne arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies. Même si vous laissez les clés hors du véhicule, c'est très risqué.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour connaître les raisons.

Joignez-vous à notre groupe!

Vous vivez des enjeux de mobilité dans le Grand Montréal et vous voulez nous en faire part? Vous êtes intéressés par les sujets touchant le transport, l'urbanisme et l'aménagement du territoire? Joignez-vous au groupe Facebook «Dans le trafic», administré par les journalistes Daphnée Hacker-B. et Jean Balthazard.