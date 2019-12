En état végétatif pour une augmentation mammaire

Les parents d’une jeune femme tombée dans un état végétatif lors d’une intervention chirurgicale «banale» pour une augmentation mammaire poursuivent l’équipe médicale pour négligence.

Emmalyn Nguyen ne s’est toujours pas réveillée de son coma depuis l’opération qui devait avoir lieu le 1er août dernier. Elle est depuis prise en charge et soignée dans un centre de soins de longue durée à Denver.

Ses parents allèguent que la négligence est en cause dans cette affaire et poursuivent le médecin et l'infirmier qui auraient administré l’anesthésiant à la jeune femme avant son opération.

Le procès indique que le Dr Geoffrey Kim et l'infirmier Rex Meeker, ont laissé Emmalyn Nguyen sans surveillance pendant 15 minutes après l'avoir anesthésiée, ce que les parents prétendent être contraire aux meilleures pratiques médicales.

Pendant l'absence du médecin, quelque chose s'est mal passé avec l'anesthésie, indique la poursuite, telle que rapportée par NBC.

En conséquence, la jeune femme vit maintenant «dans un état permanent semi-conscient» et fait face à une «déficience mentale et physique permanente» à cause de sa lésion cérébrale qui nécessite des soins 24h / 24, y compris une sonde d'alimentation permanente.

«Elle pleure»

«Elle a une certaine conscience de son environnement», a déclaré l'avocat de la famille, David Woodruff, à NBC News.

«Elle pleure quand elle entend la voix de sa mère; elle répond aux stimuli de la douleur. Mais sinon, elle ne peut pas du tout communiquer. Elle ne peut pas du tout se nourrir. Elle ne peut pas utiliser ses bras ou ses jambes.

Elle repose simplement là», indique Me Woodruff.

Elle n’a «pratiquement aucune chance» de mener à nouveau une vie normale.

La jeune femme avait économisé 6 000 $ pour la chirurgie esthétique, montant que le médecin lui a remboursé un mois après l’incident.

C’est le médecin qui avait découvert la jeune femme avec les lèvres et le visage devenus bleus. Elle aurait fait un arrêt cardiaque et le personnel a réussi à la réanimer.