Idylles, ruptures, bébés: les nouvelles qui ont fait jaser chez les vedettes québécoises en 2019

Qu’est-ce qui a fait les manchettes chez les vedettes québécoises en 2019? Ruptures, nouveaux couples, bébés, déboires de toutes sortes... Voici quelques faits saillants de la vie des personnalités d’ici survenus dans la dernière année.

Les nouveaux couples...

Lou-Pascal Tremblay et Marina Bastarache

Après quelques semaines de spéculations et de photos évocatrices sur les réseaux sociaux, Lou-Pascal Tremblay a confirmé au magazine «Échos Vedettes», en octobre, former un couple avec l’animatrice et influenceuse Marina Bastarache.

«Assurément, on ne se laisse pas indifférents», a confié le comédien.

Livia Martin et Brandon St-Jacques Turpin

Livia Martin a retrouvé le bonheur. Après avoir surmonté la douleur d’avoir perdu son copain Clément, décédé dans un accident de vélo à l’automne 2017, l’adolescente a de nouveau été frappée par la flèche de Cupidon.

La fille de Maxim Martin s’est affichée au bras du comédien Brandon St-Jacques Turbin («L’Échappée», «Une autre histoire») sur le tapis rouge de la comédie musicale «Mamma Mia!», à la fin juin, avec un sourire qui ne laissait planer aucun doute sur sa joie.

Ils ont aussi confirmé être amoureux ou se sont affichés en couple en 2019: Martin Matte et Laurence Leboeuf, Louis-Jean Cormier et Rebecca Makonnen, Annie Brocoli et Stéphane Mongeau, Valérie Taillefer et Réal Bouclin, ainsi que Antoine Desrochers et Sabrina Bégin-Tejeda.

Les naissances...

Anouk Meunier et Daniel Melançon

Anouk Meunier et Daniel Melançon ont fait languir leurs admirateurs avant de dévoiler une première photo de leur poupon, Arnaud, né à la fin octobre.

L’animatrice et le chroniqueur sportif ont depuis multiplié les publications célébrant l’arrivée de leur attendu petit trésor, publiant ici et là une photo de la minuscule main d’Arnaud ou de sa petite tête chevelue.

Véronique Claveau et Bryan Audet

Le petit Léon, 2 ans, fiston de Véronique Claveau et Bryan Audet, est devenu grand frère le 24 septembre dernier. Sa petite sœur se prénomme Agathe. Comme le font maintenant plusieurs artistes, le papa, animateur à CKOI, s’est tourné vers Instagram pour crier la bonne nouvelle à la face du monde, publiant la photo d’une mignonne paire de petits chaussons roses.

La cigogne est aussi passée chez eux: Korine Côté, Billy Tellier, Martin Vachon, Lydia Bouchard, Arnaud Soly, Catherine Major, Mirianne Brûlé, Étienne Dano, Mélissa Bédard et Christian Marc Gendron.

Ils seront parents en 2020 : Geneviève Tardif et Charles Hamelin, Jérôme Couture et Frédérique Dufort, Jérémy Demay, Élizabeth Blouin-Brathwaite et Klô Pelgag. Claudine Prévost et Nicolas Tittley, eux, accueilleront leur deuxième enfant.

Les ruptures...

Maripier Morin et Brandon Prust

Les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois, mais ce n’est qu’en septembre que Maripier Morin et Brandon Prust ont brisé le cœur de leurs nombreux abonnés sur les réseaux sociaux en confirmant leur rupture.

L’animatrice et le hockeyeur formaient un tandem depuis 2010, s’étaient fiancés en 2015 et se sont mariés à deux reprises, en 2017 et 2018.

Depuis qu’on sait qu’elle n’est plus avec Brandon, on a prêté plusieurs liaisons à Maripier, dont l’une avec le comédien Jean-Philippe Perras, qui incarne son conjoint dans la série «La faille», mais la principale intéressée n’a rien confirmé.

Hélène Florent et Danny Gilmore

Après 11 ans de complicité, les comédiens Hélène Florent et Danny Gilmore ont choisi de prendre des routes différentes. Hélène racontait en août au magazine «7 Jours» être séparée du père de son petit garçon, Joseph, âgé de quatre ans.

Pénélope McQuade et Philippe Fehmiu

Ayant toujours été transparents depuis le début de leur histoire d’amour, Pénélope McQuade et Philippe Fehmiu l’ont été tout autant lorsqu’est venu le temps d’avouer leur séparation, à l’automne.

Philippe a été franc avec «Échos Vedettes» lorsqu’on lui a posé la question, au Festival international du film black de Montréal, avançant que la rupture était particulièrement difficile.

Les ex-tourtereaux auraient célébré leur deuxième anniversaire de couple en juillet dernier.

Magalie Lépine-Blondeau et Louis-José Houde

L’annonce de la rupture de Magalie Lépine-Blondeau et Louis-José Houde en a étonné plusieurs, en février dernier, mais l’attachée de presse de l’humoriste avait confirmé l’information sans faire de chichi à l’Agence QMI lorsque questionnée à ce sujet.

Ayant été discrets tout au long de leur relation de plus de quatre ans et n’ayant jamais pris la pose ensemble sur un tapis rouge ou ailleurs, les ex-partenaires n’ont pas plus commenté publiquement ce grand changement dans leur vie.

Julie Perreault et Sébastien Delorme

On avait eu la puce à l’oreille en constatant que Julie Perreault n’avait participé à aucun numéro de l’édition d’«En direct de l’univers» consacrée à Sébastien Delorme, en septembre.

Nos soupçons se sont confirmés quelques jours plus tard, quand le magazine «7 Jours» a rapporté que le comédien de «District 31» et l’actrice de «L’Échappée» faisaient désormais route séparément.

De leur union d’une vingtaine d’années sont nés Thomas, 18 ans, aussi comédien, et Élisabeth, 11 ans.

Ils se sont aussi séparés: Caroline Néron et Réal Bouclin, Marina Orsini et Charles Benoît, Mahée Paiement et Jean-François Comeau, Sarah-Jeanne Labrosse et Olivier Larouche, ainsi qu’Érik Caouette et Marie-Jeanne Munger.

Ils ont été malchanceux...

- Caroline Néron a dû mettre définitivement la clé dans la porte de sa compagnie Bijoux Caroline Néron, en raison de déboires financiers.

- Le conjoint de Renée Claude, Robert Langevin, a dévoilé dans une longue entrevue au magazine «Échos Vedettes» que la chanteuse est atteinte de la maladie d’Alzheimer. À 80 ans, la dame combat le stade le plus élevé de la maladie.

- «Échos Vedettes» a aussi appris que le pianiste André Gagnon est également aux prises avec l’Alzheimer, et ce, depuis plusieurs années.

- Les inondations du printemps dernier ont touché plusieurs Québécois, et les personnalités publiques n’ont pas fait exception: Serge Postigo et Marc Hervieux, entre autres, ont dû composer avec la montée de l’eau dans leur résidence respective.

- Atteinte d’un cancer du sein, Renée Martel a été forcée, au début juin, d’annuler tous ses engagements professionnels.

- Lulu Hughes a joué d’honnêteté en expliquant sur Facebook qu’elle devait subir de nouveaux traitements contre le cancer du sein, elle qui croyait s’être guérie de ce mal en 2016.

- Alain Gravel a subi un accident de vélo alors qu’il se préparait pour un Iron Man. Cinq côtes cassées et un pneumothorax l’ont contraint à se tenir loin du micro de son rendez-vous matinal quotidien «Gravel le matin», à ICI Première, au moment où, ironiquement, son émission était sur le point de prendre fin définitivement.

On a aussi parlé d’eux...

- Maxime Landry a fait son «coming out» sur le plateau de «Y’a du monde à messe» à Télé-Québec, l’été dernier, révélant être homosexuel.

- Katherine Levac, qui animait son premier Gala Juste pour rire en carrière l’été dernier, a profité de l’occasion pour annoncer qu’elle est pansexuelle et désormais en couple avec une fille.

- Francine Ruel a parlé pour la première fois à cœur ouvert de son fils itinérant.

- Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau se sont fiancés.