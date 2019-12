Le «colonialisme a été une erreur profonde» dit Macron

Le président français Emmanuel Macron a estimé que le colonialisme a été une «faute de la République» lors d'une conférence de presse à Abidjan en compagnie du président ivoirien Alassane Ouattara.

«Trop souvent aujourd'hui la France est perçue» comme ayant «un regard d'hégémonie et des oripeaux d'un colonialisme qui a été une erreur profonde, une faute de la République», a-t-il déclaré, appelant à «bâtir une nouvelle page».

«Moi j'appartiens à une génération qui n'est pas celle de la colonisation. Le continent africain est un continent jeune. Les 3/4 de votre pays n'ont jamais connu la colonisation», a rappelé le président Macron.

«Parfois les jeunes reprochent à la France des troubles, des difficultés qu'ils ont pu vivre auxquelles la France ne peut rien. Alors, je sais, on (la France) est parfois la cible toute désignée, c'est plus simple (...) Quand c'est difficile, on dit "c'est la France"», a-t-il poursuivi.

M. Macron a conclu en espérant que «cette Afrique jeune accepte de bâtir avec une France nouvelle un partenariat d'amitié (...) beaucoup plus fécond».

En février 2017, M. Macron, alors candidat à la présidentielle, avait déclaré sur une chaîne algérienne que «La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité». «Il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation», avait-il estimé précisant qu'il «l'a toujours condamné». Ses déclarations avaient créé une polémique en France.