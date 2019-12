L’incroyable année du groupe Bleu Jeans Bleu

« Une tempête de surprises ». Telle est la description que fait Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, de l’incroyable année 2019 que le groupe Bleu Jeans Bleu a vécue. Et l’an prochain s’annonce tout aussi reluisant pour la formation qui connaît un énorme succès avec le ver d’oreille Coton ouaté. « La différence, c’est qu’on sait ce qui s’en vient », lance le chanteur en riant.

À quelques jours de Noël, Mathieu Lafontaine a remarqué que son groupe serait très présent dans les chaumières à la grandeur de la province. « Quelqu’un m’a fait dire qu’on sera pas mal en dessous des sapins, cette année, avec les albums, les billets de spectacle et les cotons ouatés ! »

Ainsi, si la météo est encore incertaine pour la garantie d’un Noël blanc, les Québécois auront assurément un Noël... Bleu Jeans Bleu !

« C’est une bonne nouvelle de savoir que l’on va faire partie des festivités des gens et que notre musique va s’écouter dans les partys, dit le chanteur. Je trouve ça vraiment cool et insoupçonné. »

Le groupe pourrait-il, un jour, enregistrer un album de Noël ? « On s’en fait beaucoup parler ces temps-ci. On n’a jamais pensé à ça, mais sincèrement, je n’écarte par l’idée. C’est quelque chose qui pourrait nous tenter un jour. »

Le succès de Coton ouaté

Pour plusieurs, Bleu Jeans Bleu a semblé un peu sortir de nulle part avec sa chanson Coton ouaté, lancée le printemps dernier. Mais le groupe en était pourtant à son troisième album depuis 2013. L’immense succès de l’extrait radio a ainsi été mieux vécu par les musiciens, qui sont tous dans la mi-trentaine.

« Peut-être qu’on l’apprécie plus que si c’était arrivé tout de suite au début de notre carrière, dit Mathieu Lafontaine. On est plus en mesure de l’apprécier et le gérer comme il faut. »

Si Coton ouaté était sorti sur le marché avant le lancement du premier album du groupe, par exemple, les attentes auraient été forcément « grosses comme une montagne », reconnaît Mathieu Lafontaine. « Mais c’est une arme de plus contre le one-hit wonder. Les gens qui nous ont découverts [avec Coton ouaté] se sont aperçus qu’ils avaient aussi déjà entendu, avant ça, J’te gâte all dressed et Vulnérable comme un bébé chat. »

Au gala de l’ADISQ, Bleu Jeans Bleu a remporté le Félix du groupe de l’année devant de très grosses pointures : 2Frères, Alaclair Ensemble, Les Cowboys Fringants et Les Trois Accords.

« Ç’a été une énorme surprise, admet le chanteur. Au gala, quand j’ai entendu les noms des autres groupes en nomination, c’est là où j’ai douté le plus. »

Dès leur victoire, le public a entonné Coton ouaté... qui n’était même pas en nomination pour la chanson de l’année. « C’est vraiment une question de délai de recensement », explique Lafontaine.

Projet passe-partout

Encore aujourd’hui, plus de neuf mois après son lancement, le buzz de Coton ouaté ne démord pas. « On voit souvent passer des vidéos d’écoles ou de partys de famille qui la font en chorégraphie. Cette toune-là est bombardée de tous les bords. Sur YouTube, le clip monte de 50 000 visionnements chaque jour [il en comptait 6,3 millions au moment d’écrire ces lignes]. »

Quiconque a déjà vu Bleu Jeans Bleu en concert sait à quel point le groupe cadre parfaitement avec les festivals extérieurs. Les musiciens ne se prennent pas au sérieux, ils portent des costumes et font des chorégraphies.

« On sent que ce projet-là est un peu passe-partout. Il n’y a pas de mauvais contexte pour Bleu Jeans Bleu. Que ce soit dans un contexte familial, à l’heure du souper ou en fin de veillée, tout fonctionne. Notre véhicule est pas mal parfait pour toutes les conditions routières. »

Le 31 décembre, le groupe prendra part à un nouveau contexte avec le populaire Party du Nouvel An, dans le Vieux-Port de Montréal, en compagnie de Bernard Adamus, Les Louanges et Heartstreets. « C’est la première fois que je vais aller à cette célébration-là, dit Mathieu Lafontaine. Ça va être un fichu de gros party. »

► Bleu Jeans Bleu participera au Party du Nouvel An, dans le cadre de Montréal en Fêtes, le 31 décembre, au Vieux-Port de Montréal. Pour toutes les dates : bleujeansbleu.com.