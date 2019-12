Prison à vie pour le meurtre de ses filles à Noël

Reconnu coupable du meurtre de ses filles, un jour de Noël, un Britanno-Colombien a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans.

Le 25 décembre 2017, les corps des petites Aubrey et Chloe Berry, âgées de 4 et 6 ans, avaient été découverts dans une résidence de la municipalité d’Oak Bay, voisine de la capitale Victoria, sur l’île de Vancouver.

Retrouvé aussi blessé sur place, le père Andrew Robert Douglas Berry a ensuite été formellement arrêté et accusé de deux chefs de meurtres non prémédités, quelques semaines après.

Au mois de septembre, il a été reconnu coupable, et jeudi, la juge Miriam Gropper a finalement prononcé la sentence: prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans.

Selon Global News, la salle d’audience était bondée lorsque la magistrate a rendu sa décision, qualifiant notamment les crimes de «vicieux».

La mère des victimes, Sarah Cotton, a publié une déclaration disant qu’aucune peine ne serait assez longue, mais qu’elle soutenait la décision de la juge.

«Chloé et Aubrey ont perdu la vie de la manière la plus brutale [par l’action] de leur père, a-t-elle confié. J’ai perdu la vie que j’aimais et connaissais, et je ne crois pas qu’Andrew, qui n’a montré aucun remords et un mépris total pour la vie de nos filles, ne devrait jamais avoir une deuxième chance», a-t-elle déclaré.

L’avocat du père a toutefois fait savoir qu’il allait interjeter appel de la condamnation et de la peine.