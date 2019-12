«Scandale»: le harcèlement sexuel érigé en norme

Dans «Scandale», Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie incarnent les journalistes de Fox News qui ont contribué à faire tomber Roger Ailes (John Lithgow), patron du réseau, pour ses pratiques de harcèlement sexuel.

Megyn Kelly (Charlize Theron) est l’une des présentatrices vedettes de la chaîne. En 2016, en pleine campagne présidentielle, cette avocate de formation monte au front et pose à Donald Trump, alors candidat, des questions sur la manière dont il traite les femmes. Ce qui suit est un déchaînement de haine sur Twitter, le futur président encourageant la meute anonyme à la pourfendre.

Gretchen Carlson (Nicole Kidman) est également l’une des têtes d’affiche du réseau. Mais elle commence à se rebeller, à vouloir sortir de son rôle de «bimbo» imposé par Roger Ailes. Et Kayla Pospisil (Margot Robbie) – personnage de fiction, mélange de plusieurs journalistes –, nouvelle venue ambitieuse, se heurte aux demandes sexuelles d’Ailes.

Le scénario de Charles Randolph («Le casse du siècle») dissèque patiemment cette culture du harcèlement sexuel érigé en norme. Car à Fox News, si on est une femme et qu’on veut gravir les échelons, c’est à genoux devant Ailes qu’il faut le faire. Les journalistes sont toutes conçues visuellement sur le même modèle: blondes, des jambes interminables et des robes ajustées. Le sexe vend, la controverse aussi et Ailes en joue avec une violence froide pour assurer la domination de «son» réseau.

N’hésitant jamais à prendre le spectateur à témoin en brisant le quatrième mur, le réalisateur Jay Roach (notamment «Recount» et «Game Change», deux excellents téléfilms de HBO) démonte la mécanique hypocrite de la chaîne d’information en continu de droite, quelques moments (la rencontre des trois femmes dans l’ascenseur, la conversation entre Ailes et Pospisil notamment) s’imposant comme particulièrement bien vus.

Il y a quelques mois, Showtime (via Crave chez nous) diffusait «The Loudest Voice», une minisérie de sept épisodes retraçant la carrière de Roger Ailes, avec Gretchen Carlson incarnée par Naomi Watts et Russell Crowe prêtant ses traits à Roger Ailes. La comparaison s’impose immédiatement. Russell Crowe est répugnant là où John Lithgow n’est qu’obsédé et Gretchen Carlson, brisée dans «The Loudest Voice», devient, dans «Scandale», une héroïne pré-#MeToo, dont l’histoire semble aseptisée. Seul le personnage de Margot Robbie parvient, dans le film, à transmettre au public une infime partie du profond malaise éprouvé devant la série.

Mais cela ne joue pas en défaveur du long métrage de 108 minutes qui, en raison de sa durée, ne peut prétendre être aussi complet que la minisérie. Au grand écran, Charlize Theron, également productrice et qui se méritera sans aucun doute une nomination aux Oscars, devient méconnaissable au point de se fondre dans son personnage, adoptant jusqu’aux intonations de sa voix et sa cadence de paroles. Nicole Kidman et Margot Robbie sont aussi toutes deux excellentes et les acteurs de soutien – dont John Lithgow – participent à la qualité indéniable de ce «Scandale».

À voir.

Note: 3,5 sur 5