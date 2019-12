Un bébé enlevé dans un hôpital retrouvé 55 ans plus tard!

Une histoire de disparition d’enfant qui fait régulièrement les manchettes aux États-Unis depuis les années 1960 pourrait être en train de connaître un dénouement.

Un homme du Michigan serait en effet ce bébé enlevé en 1964 à l’hôpital Michael Reese de Chicago.

Le petit Paul Fronczak avait été kidnappé le lendemain de sa naissance par une femme habillée en infirmière.

Le FBI s’était emparé de cette enquête qui avait eu un grand retentissement aux États-Unis.

En 1966, des policiers du New Jersey avaient retrouvé un enfant abonné dans un centre commercial.

Trouvant une grande ressemblance entre le bambin et le bébé enlevé, les enquêteurs du FBI étaient persuadés d’avoir retrouvé le petit Paul.

Chester et Dora Fronczak ont alors adopté l’enfant et l’ont élevé dans leur résidence de Chicago.

Au début des années 2010, Paul Fronczak avait passé un test ADN et découvert qu’il n’était pas celui qu’il croyait.

«Je suis devenu blanc comme un linge et j’ai commencé à penser à toutes les choses que je prenais comme acquis, comme ma date de naissance, mon âge ou encore qui étaient mes parents», avait-il expliqué en 2013 à «CBS This Morning».

Sa mère, Dora, avait indiqué de son côté au Chicago Sun-Times qu’elle ne voulait pas revivre une situation comme celle qu’elle avait connue à la naissance de Paul.

Nouveau test ADN

L’affaire a donc connu un tout nouveau rebondissement cette année lorsqu’un homme du Michigan a presque découvert par hasard qu’il était le «vrai» Paul.

Ce sont les enfants de l’homme de 55 ans, qui veut rester anonyme pour le moment, qui l’ont poussé à passer des examens.

«Ils étaient persuadés que leur père était le vrai Paul. Ils lui ont fait passer quelques tests et ont fait leurs recherches», a expliqué le journaliste George Knapp de KLAS-TV

«Imaginez le choc que cela peut être. Vous avez 55 ans. Vous pensez savoir qui vous êtes. Vous pensez connaître votre famille. Et soudainement on vous dit que vous n’êtes finalement pas cette personne. Que vous êtes un enfant qui a été kidnappé.»

Paul Fronczak a publié un touchant message sur son blogue vendredi où il revient sur les derniers développements de cette histoire.

«Nous avons retrouvé le "vrai" Paul Fronczak il y a un peu plus d’un an, à la fin de l’année 2018. Mais par respect pour son désir de rester anonyme, nous n’avons pas rendu notre histoire publique. Je ne donnerais donc pas plus de détails, j’espère que vous comprendrez», a-t-il écrit.

«Depuis le départ, ma mission était de réunir ma mère Dora avec l’enfant qui lui avait été enlevé il y a tant d’années. Je vous ai toujours tenus au courant de mes progrès et j’ai toujours apprécié votre support. Mais je sais ce que c’est de voir sa vie chambouler du jour au lendemain et je crois que cet homme et sa famille méritent qu’on les préserve. Je vous remercie.»