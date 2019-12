Un Québec inc. de 500 milliards$ en 2019

À moins d’un revirement inattendu, l’année 2019 passera à l’histoire comme une cuvée exceptionnelle pour le Québec inc. dont la valeur des entreprises cotées à la bourse avoisine maintenant les 500 milliards $.

À la fin novembre, la valeur des 213 entreprises du Québec cotées à la bourse dépassait les 480 milliards $. Du jamais-vu.

Il y a 10 ans, la valeur boursière du Québec inc. s’élevait à 227 milliards $, selon des données compilées par le Groupe TMX.

Il faut dire que l’année 2019 qui s’achève a été très bonne pour les investisseurs canadiens. L’indice S&P/TSX de la Bourse de Toronto a avancé jusqu’à présent de près de 20 %.

Croissance sur un an

Depuis un an, la croissance de l’indice IQ-30, qui regroupe les 30 plus grandes entreprises québécoises en bourse, est également spectaculaire avec une progression de plus de 22 %.

Parmi les grandes capitalisations boursières du Québec, on note notamment BCE, Couche-Tard, CN, CGI, Metro, Québecor, Saputo, la Banque Nationale, Dollarama, Power Corporation, Bombardier, CAE, Cogeco, Air Canada, SNC-Lavalin, la Banque Royale et la Banque de Montréal.

C’est tout un revirement de situation pour les investisseurs qui ont misé sur la Bourse de Toronto. L’an dernier, l’indice S&P/TSX avait dégringolé de 12 %.

Air Canada s’envole

Parmi les meilleures performances boursières du Québec inc. cette année, on doit noter celle d’Air Canada.

Dans le cas d’Air Canada, son titre a explosé de 105 % en 2019 à la Bourse de Toronto, terminant à 49,77 $ hier. Air Canada vaut maintenant plus de 13 milliards $.

C’est d’ailleurs tout un tour de force pour le transporteur qui a été affecté cette année par les problèmes et la mise au rancart de 36 avions Boeing 737 MAX de sa flotte.

Air Canada est également prise avec un sérieux problème de service à la clientèle depuis la fin novembre avec son nouveau système de réservation informatique Amadeus.

À la veille de la période achalandée des Fêtes, les clients d’Air Canada ont encore beaucoup de difficultés à joindre le service à la clientèle du transporteur.

Air Canada, qui mettra la main en 2020 sur le transporteur Transat, aura ainsi réussi « à transférer efficacement les coûts supplémentaires à ses clients » pour les problèmes liés aux avions 737 MAX, a résumé récemment l’analyste chez Canaccord Genuity, Doug Taylor.

Le TOP 15 croissance en 2019

L’indice S&P/TSX de la Bourse de Toronto a offert un rendement de près de 20 % aux investisseurs en 2019. Voici les titres boursiers du Québec inc. qui ont le mieux performé.

Société Hausse Valeur (hier midi) Transat 187 % 15,96 $ Bellus 151 % 9,03 $ Air Canada 105 % 49,73 $ Cogeco 86 % 104,38 $ BRP 82 % 61 $ Cogeco Communications 81 % 114,64 $ iA Groupe financier 73 % 71,63 $ Nymox 63 % 2,18 $ WSP 59 % 90,22 $ Héroux-Devtek 56 % 18,23 $ Power Corporation 53 % 33,65 $ Tecsys 52 % 21,80 $ Boralex 51 % 24,59 $ Financière Power 51 % 35,47 $ Dollarama 42 % 44,24 $

Source : Inovestor

5 titres qui rendent riches

Les marchés boursiers demeurent une source d’enrichissement très recherchée par les investisseurs.

Pour s’en convaincre, Le Journal a calculé le rendement boursier que l’on aurait obtenu si on avait investi 1000 $ à la Bourse dans différents titres boursiers du Québec inc. il y a 5 ans.

Pour l’exercice, nous avons arrêté notre choix sur CGI, Alimentation Couche-Tard, BRP, Dollarama et Air Canada.

Air Canada

-Symbole boursier : AC

-Secteur : transport aérien

-Rendement après 5 ans : 4394 $

Bombardier Produits Récréatifs (BRP)

-Symbole boursier : DOO

-Secteur : véhicules récréatifs

-Rendement après 5 ans : 2600 $

CGI

-Symbole boursier : GIB.A

-Secteur : Technologies de l’information

-Rendement après 5 ans : 2494 $

Dollarama

-Symbole boursier : DOL

-Secteur : commerce au détail

-Rendement après 5 ans : 2274 $

Alimentation Couche-Tard

-Symbole boursier : ATD.B

-Secteur : commerce au détail

-Rendement après 5 ans : 1751 $

Source : Inovestor