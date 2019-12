Voici les municipalités qui ont le plus besoin de l’argent de Québec

Onze des 25 municipalités de plus de 5000 habitants qui recevront de l’argent de Québec pour réussir à boucler leur budget en 2020 sont situées en Mauricie et dans l’Est-du-Québec, selon une compilation du Journal.

Chaque année, Québec octroie des dizaines de millions aux municipalités dans le cadre du programme de péréquation municipale, un peu comme le fait Ottawa avec les provinces canadiennes.

Cela permet aux administrations plus défavor-isées de ne pas étouffer les contribuables en haussant à outrance les taxes afin d’offrir des services publics comparables aux autres villes.

À la suite d’une demande d’accès à l’information, Le Journal a obtenu les montants que recevront les administrations admissibles pour dresser la liste des municipalités de plus de 5000 habitants qui recevront le plus de péréquation par habitant en 2020.

Asbestos, en Estrie, trône en tête de notre palmarès. Elle recevra 1,8 M$, ce qui représente 260 $ par habitant.

Les régions qui en reçoivent le plus sont surtout situées en Mauricie, en Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine et dans le Bas-Saint-Laurent.

Les maires qui se séparent les millions de dollars de Québec pour boucler leurs budgets ne s’en font pas une fierté, mais estiment que cette aide est précieuse en attendant d’être autonomes financièrement.

« Il ne faut pas voir ça positivement, la péréquation », a souligné au Journal la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Selon elle, il « faut vraiment essayer d’être indépendant ».

Problème d’immobilier

Ça fait longtemps que les maires des régions l’ont compris.

Quand Québec envoie de la péréquation municipale, c’est signe que la valeur des bâtiments est en retard sur le reste de la province, ce qui est généralement le symptôme d’un ralentissement économique ou d’une croissance globalement plus lente.

« Souhaite-t-on un jour ne plus avoir de péréquation et avoir les mêmes revenus ? Très certainement. Mais en attendant, on en a besoin », résume le maire de Shawinigan, Michel Angers. Sa ville se positionne 6e de notre palmarès recevant près de 4 M$, soit 78,29 $ par habitant.

En 2020, 343 municipalités sur un total de 1140, soit 30 %, recevront cette aide supplémentaire de Québec sans quoi elles devraient augmenter nettement les taxes pour ne pas que leur budget soit dans le rouge. Elles étaient 346 en 2019. Il s’agit souvent de petites municipalités, mais certaines villes plus grandes, dont Trois-Rivières, Shawinigan et Roberval, y ont droit.

L’enveloppe de péréquation municipale était fixée à 60 M$ depuis 2011, mais elle est maintenant bonifiée à 62 M$ en 2020, puis le sera à 67 M$ en 2021, 2022, 2023 et 2024.

Les 30 M$ supplémentaires d’ici 2024 seront réservés aux villes de moins de 15 000 habitants.

« Si on ne donne pas [aux municipalités de moins de 15 000 habitants] les ressources nécessaires pour se réinventer, on les condamne à recevoir de la péréquation », affirme la présidente intérimaire de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Suzanne Roy, dont l’organisation a pris part aux négociations.

Deux scénarios

Deux scénarios peuvent expliquer pourquoi les villes de notre liste reçoivent de la péréquation, selon l’experte en fiscalité municipale et professeure à l’UQAM, Danielle Pilette.

« Souvent, ce qu’elles ont comme caractéristiques communes, ces municipalités-là, c’est d’avoir été précédemment des municipalités industrielles, où beaucoup d’industries traditionnelles sont parties », explique-t-elle.

Ce premier scénario implique la fermeture de gros joueurs qui rapportaient parfois des millions en taxes aux municipalités.

Elles ont causé des trous importants dans les budgets des villes. Il devenait indécent de refiler du jour au lendemain la facture aux citoyens, souvent déjà éprouvés par les pertes d’emplois.

Développement plus lent

Shawinigan (6e) et Trois-Rivières (20e) avec les pâtes et papiers, comme Thetford Mines (8e) et Asbestos (1ere) avec l’amiante, en sont des exemples évidents (voir textes plus bas)

« Ce qu’on note, c’est qu’encore aujourd’hui, à Trois-Rivières, le marché immobilier n’est pas arrivé à son plein potentiel, même s’il a repris de la vigueur. Les reconversions sont en général longues et demandent beaucoup d’efforts », explique Mme Pilette.

Le deuxième scénario concerne les municipalités qui se sont développées plus lentement que le reste de la province, créant un retard sur la valeur des bâtiments.

Ce type de situation est davantage représenté dans l’est de la province, notamment du côté des Îles-de-la-Madeleine (voir texte plus bas).

Un calcul complexe et froid

Le calcul de la péréquation est très complexe, mais en résumé, moins les bâtiments sur le territoire d’une municipalité valent cher par habitant, plus la ville risque d’en recevoir. Les villes n’ont pas à postuler pour recevoir de la péréquation municipale. Un programme informatique se charge de faire un calcul complexe et d’attribuer les montants. Différentes variables sont prises en compte, notamment la valeur des immeubles et leur nombre, la démographie, le nombre de travailleurs et le salaire médian.

Notre compilation

Voici les 25 municipalités de plus de 5000 habitants qui reçoivent de l’argent de Québec dans le cadre du programme de la péréquation municipale.

1. Asbestos | Estrie

Population : 6826

Péréquation : 1 775 774 $

$ par habitant : 260,15 $

2. Chandler | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Population : 7478

Péréquation : 914 587 $

$ par habitant : 122,30 $

3. La Tuque | Mauricie

Population : 11 033

Péréquation : 1 263 075 $

$ par habitant : 114,48 $

4. Sainte-Anne-des-Monts | Gaspésie –Îles-de-la-Madeleine

Population : 6437

Péréquation : 689 725 $

$ par habitant : 107,15 $

5. Plessisville | Centre-du-Québec

Population : 6567

Péréquation : 537 457 $

$ par habitant : 81,84 $

6. Shawinigan | Mauricie

Population : 49 551

Péréquation : 3 879 472 $

$ par habitant : 78,29 $

7. Mont-Joli | Bas-Saint-Laurent

Population : 6233

Péréquation : 448 934 $

$ par habitant : 72,03 $

8. Thetford Mines | Chaudière-Appalaches

Population : 25 823

Péréquation : 1 670 111 $

$ par habitant : 64,68 $

9. Dolbeau-Mistassini | Saguenay–Lac-Saint-Jean

Population : 14 209

Péréquation : 670 873 $

$ par habitant : 47,21 $

10. Les Îles-de-la-Madeleine | Gaspésie –Îles-de-la-Madeleine

Population : 12 367

Péréquation : 564 781 $

$ par habitant : 45,67 $

11. La Sarre | Abitibi-Témiscamingue

Population : 7349

Péréquation : 315 509 $

$ par habitant : 42,93 $

12. Amqui | Bas-Saint-Laurent

Population : 6147

Péréquation : 186 583 $

$ par habitant : 30,35 $

13. Matane | Bas-Saint-Laurent

Population : 14 224

Péréquation : 422 137 $

$ par habitant : 29,68 $

14. Louiseville | Mauricie

Population : 7220

Péréquation : 194 049 $

$ par habitant : 26,88 $

15. Chibougamau | Nord-du-Québec

Population : 7478

Péréquation : 163 641 $

$ par habitant : 21,88 $

16. Beauceville | Chaudière-Appalaches

Population : 6338

Péréquation : 133 752 $

$ par habitant : 21,10 $

17. Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Mauricie

Population : 5920

Péréquation : 112 799 $

$ par habitant : 19,05 $

18. Baie-Comeau | Côte-Nord

Population : 21 260

Péréquation : 297 927 $

$ par habitant : 14,01 $

19. Acton Vale | Montérégie

Population : 7689

Péréquation : 96 326 $

$ par habitant : 12,53 $

20. Trois-Rivières | Mauricie

Population : 136 847

Péréquation : 1 535 843 $

$ par habitant : 11,22 $

21. Victoriaville | Centre-du-Québec

Population : 47 301

Péréquation : 466 320 $

$ par habitant : 9,89 $

22. Windsor | Estrie

Population: 5411

Péréquation : 48 880 $

$ par habitant : 9,03 $

23. Roberval | Saguenay–Lac-Saint-Jean

Population : 9946

Péréquation : 56 038 $

$ par habitant : 5,63 $

24. Sorel-Tracy | Montérégie

Population : 35 056

Péréquation : 149 285 $

$ par habitant : 4,26 $

25. Princeville | Centre-du-Québec

Population : 6201

Péréquation : 3288 $

$ par habitant : 0,53 $

Source : ministère des Affaires municipales