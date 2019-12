«Ce n’est vraiment pas le temps de faire de la motoneige!»

La saison de motoneige est encore jeune, mais elle a déjà connu une journée noire samedi. Trois jeunes motoneigistes ont perdu la vie dans des accidents distincts à travers le Québec, tandis qu’un autre, âgé d’à peine cinq ans, lutte toujours pour sa vie.

Outaouais

Vicky Léveillée, une femme 20 ans, de Gatineau, faisait partie d’un groupe qui s’amusait à faire de la motoneige sur le lac Noir, vers 22 h. Puis, les autres membres du groupe ont perdu de vue la victime avant de la retrouver inanimée sur le lac. Elle aurait heurté une souche d’arbre en bordure du plan d’eau, puis elle aurait été éjectée de son engin, selon la Sûreté du Québec. La jeune femme a été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Monts-Valin

Un enfant de quatre ans, Louis Laberge, a perdu la vie après avoir été happé par une camionnette dans une entrée de cour privée dans les Monts-Valin, vers 17 h. La tragédie s’est produite devant un chalet dans la zec Martin-Valin. L’impensable est survenu lorsque des personnes s’affairaient à déplacer une camionnette pour permettre à une motoneige de sortir de la cour. L’enfant a été heurté alors qu’il se trouvait devant le véhicule.

« Quand on a notre enfant, on croit que c’est pour la vie. On savoure chaque moment, mais en sachant qu’il y en aura de nombreux autres », a écrit sa mère, Catherine Verreault, dans un touchant message sur les réseaux sociaux.

« Aucun mot ne peut expliquer ma peine, je suis fracassée de l’intérieur. Vole mon ange d’amour ! Et reste dans nos cœurs, on a besoin de toi. »

Lac Saint-Jean

Mychaël Beaudoin, 30 ans, de Sainte-Tite, est décédé après avoir longuement lutté pour sortir des eaux dans lesquelles il était tombé, dans le lac aux Grandes Pointes, au Lac-Saint-Jean, vers 22 h. La glace a cédé sous son bolide, l’entraînant dans les eaux glacées. Il s’est accroché à la couverture de glace en tentant de s’extirper du lac. De bons samaritains lui ont soumis cordes et échelles pour l’aider à retrouver la terre ferme. Les services d’urgence ont tenté plusieurs manœuvres de réanimation, en vain.

Baie-Saint-Paul

Un enfant de cinq ans lutte pour sa vie après que la motoneige sur laquelle il se trouvait, avec un adulte, eut percuté un chalet, vers 16 h. L’accident s’est produit sur le boulevard Monseigneur-De Laval, où les services d’urgence sont intervenus vers 16 h samedi. La motoneige est alors entrée en collision avec une résidence secondaire pour une raison inconnue. Le jeune garçon repose dans un état critique.

Des conditions pénibles

« Ce n’est vraiment pas le temps de faire de la motoneige !», avertit donc Marilou Perreault, directrice des opérations de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), en raison des conditions de glisse actuellement pénibles pour les amateurs.

Plusieurs éléments des accidents survenus dimanche témoignent d’un début de saison difficile pour les motoneigistes, alors que les conditions typiques du mois de décembre sont loin d’être au rendez-vous.

« Lors des deux dernières années, à l’approche des Fêtes, on faisait de la motoneige sur environ 70 % du réseau. Avant-hier, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’était environ 15 % du réseau qui était ouvert », indique Marilou Perreault, qui invite les motoneigistes à consulter la carte interactive de la FCMQ pour se tenir à jour des conditions.

L’enneigement et les températures variables sont actuellement loin d’être optimaux, ce qui rend les plans d’eau hasardeux et des obstacles à découvert. Le mieux serait de laisser passer le temps des Fêtes avant de faire des escapades en motoneige, propose Mme Perreault.

« Planifiez vos randonnées pour le mois de janvier. Sauf si on voit miraculeusement trois pieds de neige apparaître. »

Des accidents évitables

Chaque année, la directrice de la FCMQ observe des traces hors des sentiers balisés pouvant potentiellement mener à des accidents ou des noyades. L’un comme l’autre pourrait souvent être évité si les motoneigistes restaient dans les sentiers tracés expressément pour eux, explique-t-elle.

« Des accidents peuvent arriver, mais ce qu’on voit, c’est que ça arrive toujours à l’extérieur des sentiers balisés. C’est à ce moment-là qu’on met notre vie en danger. Il ne faut pas s’aventurer à l’extérieur des balises, surtout sur les cours d’eau. »

En attendant des conditions de glisse idéales, les amateurs sont invités à redoubler de prudence s’ils décident tout de même de se balader en motoneige.