Disparu depuis plus de 2 ans, il est retrouvé dans un placard

Un adolescent disparu depuis plus de deux ans et demi a été retrouvé vivant dans la garde-robe d’un homme suspecté en lien avec de la pornographie juvénile dans l’ouest de l’Allemagne.

Le garçon de 15 ans a été découvert vendredi lors d’une frappe policière à Recklinghausen en Rhénanie-du-Nord–Westphalie.

Appelés à fouiller la maison de l’homme de 44 ans qu’ils suspectaient de distribuer de la pornographie juvénile, les policiers sont tombés sur l’adolescent.

«Les officiers ont découvert le garçon dans un placard. Une enquête a permis de déterminer qu’il était porté disparu depuis un long moment», a indiqué la police de Recklinghausen dans un communiqué.

Toutefois, rien n'indique que le garçon a été détenu dans l'appartement contre son gré.

Il est toujours sous la protection de la police et n'a pas été identifié pour des raisons légales.

Le porte-parole de la police a déclaré que l'homme de 44 ans et un autre homme plus âgé se trouvaient dans l'appartement au moment des arrestations.

Infraction sexuelle grave

Samedi, un juge a accédé à la demande du parquet et a émis un mandat d'arrêt pour une infraction sexuelle grave contre le plus jeune des deux hommes. L’homme plus âgé a été remis en liberté.

Au cours de la perquisition, un chien renifleur de la police formé pour détecter les appareils électroniques a trouvé un certain nombre d'unités de stockage de données dans l'appartement. L'équipement fait actuellement l'objet d’investigations plus poussées.