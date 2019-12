Les urgences débordent, les ambulanciers sont prêts

Au moment où la période des Fêtes ne fait que commencer, les urgences du grand Montréal sont déjà prises d’assaut par les gens malades.

Selon des patients rencontrés par TVA Nouvelles, il fallait attendre au moins quatre heures avant de seulement pouvoir passer au triage.

Cette semaine, le CHU Sainte-Justine a d'ailleurs recommandé à la population d'éviter de se présenter à son urgence.

«On est dans une situation où on est dépassé. Vraiment, les urgences sont dépassées», indique le Dr Antonio D’Angelo, chef médical de l’urgence du CHU Sainte-Justine.

À un certain moment, dimanche, le taux d'occupation des civières frôlait les 190%.

Un parent rencontré près de l’urgence, dont l’état de santé de l’enfant était prioritaire, a dû attente environ 90 minutes avant d’être vue.

«C'était prioritaire. Donc, on voyait bien qu'il y avait autour de nous autres plein d'enfants et des cas de grippe. Il y avait beaucoup d'attente. Il y a eu beaucoup de monde, c'était épouvantable aujourd'hui», raconte le père.

Les ambulanciers prêts

Les ambulanciers, eux, se préparent à l'une des périodes les plus occupées de l'année.

«Dans une journée normale, pour Montréal et Laval, c'est plus ou moins 1 000 appels par période de 24 heures. Dans la nuit du 31 décembre, on peut atteindre 1 300, 1 400 appels», explique Stéphane Smith, porte-parole d’Urgences-santé.

«En début d'influenza, en début de gastro, des cas de gastro qui se présentent, une hausse des chutes, des accidents également. Tout ça ensemble a créé une pression sur nos urgences», précise Jade St-Jean, CIUSS de la Montérégie-Ouest.

Au centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM, la direction a demandé à la population d'éviter l'urgence en raison d'un problème logistique.

Un bris de tuyauterie a compliqué les activités.

Les cliniques d'hiver sont aussi de retour cette année.

Pour trouver une clinique : https://www.indexsante.ca/

Une option à considérer si vous ne voulez pas trop attendre pour traiter bien sûr les symptômes de grippe, de gastro-entérite, les autres problèmes de santé non urgents.

Plus d'une cinquantaine de cliniques un peu partout au Québec, avec plus de 20 000 heures de disponibilité offertes à la population.

Une mesure qui a coûté trois millions de dollars.