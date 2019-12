Hilary Duff partage ses premières photos de mariage

Hilary Duff, tout juste mariée, a posté sur Instagram dimanche les premières images de ses noces avec Matthew Koma.

Au lendemain de son mariage avec son fiancé lors d'une cérémonie intime dans leur jardin à Los Angeles, en Californie, la jeune actrice a affiché le premier cliché qui les montre tous les deux en tant que mari et femme. Sur la photo, le couple se tient à côté d'un break bleu d'époque avec « Just Married » peint sur la vitre arrière et des boîtes de conserve attachées au pare-chocs et traînant derrière la voiture.

Hilary Duff est superbe dans une robe de mariée blanche de Jenny Packham, tandis que Matthew Kona est élégant dans son smoking traditionnel. La star a simplement légendé son post d’un « Ceci », après quoi son chanteur de mari a vite répondu « le premier », dans les commentaires.

Matthew Kona a lui aussi partagé la même photo sur sa propre page Instagram avec pour légende : « Pour le reste de l'éternité... 12.21.19. »

Après l'annonce de l'union du couple, le magazine Vogue a partagé un clip qui montre Hilary Duff essayant sa robe pour la première fois, et bondissant de la cabine d’essayage pour s’exclamer « Je l’adore ! ».

Hilary Duff et Matthew Kona, tous deux âgés de 32 ans, ont annoncé leurs fiançailles en mai (19), après plus de deux ans de vie commune. En octobre 2018, ils ont accueilli leur première fille, Banks, qui a rejoint le fils d'Hilary, Luca, sept ans, issu de son précédent mariage avec l'ancien joueur professionnel de hockey sur glace, Mike Comrie.