Un soleil artificiel en Chine dès 2020?

La Chine est sur le point de rendre son «soleil artificiel» opérationnel, un exploit scientifique permettant de fabriquer de l’énergie propre, presque illimitée et abordable par la fusion nucléaire.

Contrairement à la fission nucléaire, la fusion nucléaire, comme celle produite par le soleil, ne crée pas déchets radioactifs.

Le projet chinois HL-2M Tokamak est en cours depuis 2006. En mars, un responsable de la China national Nuclear Corporation a annoncé qu'il achèverait la construction du HL-2M d'ici la fin de l'année, rapporte Newsweek.

Le système a été installé en juin et depuis, les travaux sur le HL-2M se sont «bien déroulés», a rapporté l'agence de presse Xinhua en novembre.

Ce nouvel appareil atteindra des températures de plus de 200 millions de degrés Celsius. C'est environ 13 fois plus chaud que le centre du soleil.

Les dispositifs précédents du même genre ont atteint 100 millions de degrés Celsius.

La fusion nucléaire est la réaction qui alimente le soleil. Il s'agit de fusionner deux noyaux atomiques plus légers pour former un noyau plus lourd, une réaction qui libère une énorme quantité d'énergie.

Sur le soleil, où les températures centrales atteignent environ 15 millions de degrés Celsius, les noyaux d'hydrogène se combinent pour former de l'hélium.

Pour recréer cela sur Terre, les scientifiques doivent chauffer le combustible - des types d'hydrogène - à des températures supérieures à 100 millions de degrés Celsius.

À ce stade, le carburant devient un plasma extrêmement chaud et doit être confiné. Grâce à la méthode développée par les scientifiques, on le place dans un appareil en forme de beigne appelé «tokamak».

Celui-ci utilise des champs magnétiques pour essayer de stabiliser le plasma afin que des réactions puissent avoir lieu et afin qu’il libère de l'énergie. Cependant, le plasma est susceptible de produire des décharges. Si celles-ci touchent la paroi du réacteur, cela peut endommager l'appareil.

Bien qu'une fusion nucléaire stable ait été obtenue, la quantité d'énergie nécessaire pour produire les réactions dépasse la quantité d'énergie générée.

James Harrison, un physicien principal de la fusion à la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) a déclaré à Newsweek que le Tokamak HL-2M chinois diffère des autres appareils en raison de la flexibilité de son champ magnétique.

Les scientifiques pourront l'adapter pour protéger l'intérieur de l'appareil lorsqu'il fonctionne à haute puissance.