Le CHUM demande d’éviter son urgence pour quelques jours

En pleine période de fort achalandage, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) recommande d’éviter son urgence «pour quelques jours» à la suite du dégât d’eau de dimanche.

On ne précise pas quand exactement les travaux de réparation seront terminés et que l’urgence pourra fonctionner normalement. L’hôpital assure toutefois que c’est une question de jours et non de semaines.

«On demande à la population d’éviter l’urgence, même si elle n’est pas fermée. C’est une partie de la zone d’observation sur civière qui est fermée, ce qui nous empêche de fonctionner à plein rendement», a expliqué Isabelle Lavigne, porte-parole du CHUM.

Dimanche, l’eau s’est mise à couler du plafond après qu’un tuyau se soit fissuré. Le CHUM ignore ce qui a pu causer ce bris. Ce qui est certain, c’est qu’aucun patient n’a été blessé, a indiqué Mme Lavigne.

Pas de grippe

Pour l’instant, cette recommandation n’a pas eu d’effet sur les hôpitaux voisins. Certes, le taux d’achalandage est élevé dans les autres urgences, mais c’est toujours le cas à cette période-ci de l’année.

«Le fait qu’il n’y a pas d’épidémie de grippe en ce moment aide tout le monde. Le message des cliniques d’hiver semble aussi bien passer auprès de la population», a constaté Christian Merciari, porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, qui s’occupe entre autres de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Tant le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal que celui du Centre-Sud ont indiqué que le ministère de la Santé ne leur avait donné aucune indication au sujet d’un surcroît d’achalandage.