Les cochers n'ont pas dit leur dernier mot

Les propriétaires de calèches à Montréal n'ont pas dit leur dernier mot pour sauver leur industrie ainsi que leur gagne-pain.

Le président de l'Association des femmes et hommes à chevaux, Luc Desparois, a confirmé à TVA Nouvelles que ses confrères et consœurs caléchiers avaient l'intention de jouer leur dernière carte au retour des Fêtes pour contrecarrer le règlement de l'administration Plante, qui doit entrer en vigueur le 31 décembre prochain.

Au début de janvier 2020, ils retourneront en cour pour forcer un débat de fond en déposant une injonction interlocutoire. La semaine dernière, leur demande d'injonction provisoire n'a pas été retenue.

«Malgré toute la sympathie qu’on peut avoir à leur égard, le tribunal est d’avis qu’ils n’ont pas satisfait tous les critères autorisant une injonction provisoire. Au sujet du critère de l’urgence, le demandeur doit démontrer une urgence réelle et non une urgence artificielle», avait indiqué le juge. Le magistrat avait également établi que les demandeurs étaient au courant depuis l’adoption du règlement, soit en août 2018, de ce qui les attendait. De plus, les cochers avaient été conviés en juillet à une séance d’information de la Ville.

«Nous avions une raison pour être à la dernière minute, on était menacé par la Ville. On voulait gagner de l’argent et être capables de se défendre», avait soutenu Luc Desparois, porte-parole des cochers après le jugement.