Loto-Québec fait des dizaines de nouveaux millionnaires en 2019

Même si les habitants de la Belle Province ont été moins chanceux que l'an dernier, des dizaines de Québécois ont vu leur compte de banque s’alourdir de plusieurs zéros en 2019 grâce à Loto-Québec.

En date du 16 décembre dernier, la société d'État avait distribué 82 lots d'au moins 1 million $, tandis que 23 personnes avaient remporté une rente à vie avec les jeux Gagnant à vie et Grande vie.

Si les Québécois sont bien loin de connaître le même succès qu'en 2018, une année record au cours de laquelle pas moins de 139 lots d'au moins 1 million $ avaient été distribués, ils demeurent plutôt chanceux. En effet, les amateurs de loterie du Québec ont remporté 23 % des montants de 1 million $ et plus tirés dans le cadre du Lotto Max et du Lotto 6/49, même s'ils achètent un peu moins de 20% des billets de tirage vendus au pays, a souligné en entrevue Dugas Renaud, porte-parole pour Loto-Québec.

Par ailleurs, les joueurs québécois auraient tout intérêt à jeter un œil sur leurs vieux billets. En date du 10 décembre, trois montants de 1 million $ n'avaient toujours pas été réclamés. De quoi faire bien des heureux, juste à temps pour Noël.

Voici le palmarès des gagnants de 2019

1 - Le plus gros gros lot de l'histoire remporté à Montréal

Profitant du nouveau fonctionnement du «Lotto Max», une famille montréalaise a remporté une cagnotte de 65 millions $, soit le lot le plus important jamais remis au Canada, en juin dernier.

Giuseppa Lo Giudice Lanteri a remporté cet immense prix grâce à une participation gratuite. Elle et son mari, Nunzio Lanteri, ont décidé de diviser le montant en huit, en le partageant avec leurs deux enfants et quatre autres membres de la famille.

Le couple montréalais, qui habite dans le quartier de Ville-Émard depuis plus de 50 ans, comptait profiter de son coup de chance pour changer de maison.

2 - Une très belle surprise

Cinq employées administratives d’une école primaire de Brossard seront reconnaissantes pour toujours envers leur collègue Lyne Gendron.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

«Je suis arrivée à l’école et j’ai dit : “Les filles, j’ai acheté un billet pour le Lotto Max et vous me devez tous 5 $”», a raconté Lyne Gendron, en conférence de presse.

C’était une surprise qui visait juste, puisque le groupe des six femmes a décroché la coquette somme de 50 millions $ lors du tirage du Vendredi fou du 29 novembre dernier.

«On ne partira pas tout de suite (de l’école). On va s’assurer de faire une transition harmonieuse», a promis une des membres du groupe, Christine Lavoie.

En prime, le billet gagnant a été acheté à un kiosque géré par l'Association québécoise de l'épilepsie, qui a pu mettre la main sur un montant équivalent à 1 % du lot, soit 500 000 $.

3 - Trois gros lots la même fin de semaine

Les 18 et 19 octobre auront été des journées fastes pour les Québécois, et tout particulièrement pour les gens de la Montérégie qui ont remporté pas moins de trois gros lots coup sur coup.

D'abord, Liliane Synotte Deschênes a eu droit à un immense chèque de 32 millions $ grâce à un billet du Lotto Max acheté à Longueuil. Puis, le couple formé par Jean-Roch Tremblay et Sophie Grothé a remporté 2,5 millions $ le lendemain au Lotto 6/49, cette fois-ci grâce à une combinaison acquise à Shefford.

En prime, un lot de 1 million $ a été remporté le même jour dans le Centre-du-Québec grâce à l'Extra.

4 - Deux amis amateurs de loterie se divisent 26,6 millions $

Charlene Williams et Henri A. Beauchamp, deux amis qui avaient pris l'habitude d'acheter des billets de loterie ensemble depuis un peu plus d'un an, ont eu droit à la surprise de leur vie en apprenant qu'ils devraient se partager 26,6 millions $ remportés au Lotto Max en février.

Photo COURTOISIE

C'est M. Beauchamp qui a pu annoncer la nouvelle à son amie, après avoir vérifié les numéros gagnants. L'octogénaire a eu droit au plus gros cadeau d'anniversaire de sa vie, puisque la chance s’est manifestée à quelques jours de cette date.

5 - Un coup de chance pour un mafioso

En juin dernier, Loto-Québec s'est retrouvée à verser 30 016 $ à Giuseppe Focarazzo, qui a remporté cette somme grâce à une mise au Banco.

Or, comme le «Journal de Montréal» l'a découvert, l'homme est considéré comme un haut gradé de la mafia italienne par la police de Montréal. Il possède des antécédents criminels, notamment pour extorsion, menaces de mort ou lésions, qui remontent au début des années 2000.

La société d'État avait expliqué ne pas avoir le choix de verser un montant au détenteur d'un billet gagnant.

Mais la chance n’a pas suivi Focarazzo. Au début du mois de novembre, il a été refoulé par les douaniers américains à l’aéroport Montréal-Trudeau alors qu’il tentait de se rendre à Las Vegas. Il a appris à ce moment-là qu’il était désormais banni à vie des États-Unis à cause de son association avec le milieu interlope.