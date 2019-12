Steven Butler défait par K.-O.

Le boxeur montréalais Steven Butler (28-2-1, 24 K.-O.) a encaissé un dur revers par K.-O technique. au cinquième round contre le Japonais Ryota Murata (16-2-0, 13 K.-O.), lundi, à Yokohama, lors d’un combat de championnat du monde WBA des poids moyens.

Nullement inquiété, le vainqueur a savouré un deuxième gain consécutif en expédiant son adversaire au tapis à l’aide d’une frappe puissante au visage. Une série de bonnes combinaisons a constitué le dénouement logique à un affrontement à sens unique alors que l'arbitre n'a pas permis à Butler de se relever après sa chute au plancher.

«On savait qu'il était intense, qu'il était dangereux.. Mais en même temps, on devait saisir l'opportunité, a souligné à TVA Sports l'entraîneur de Butler, Rénald Boisvert, après le combat. C'est un combat de championnat du monde. C'est rare que ce soit offert à un boxeur. On ne pouvait pas passer à côté de ça. On savait qu'il y avait certains risques, certains dangers, mais en même temps, c'est la meilleure occasion pour connaître un boxeur, pour savoir ce qu'il a dans le corps et qu'est-ce qu'il pourra améliorer.»

Ayant eu droit à des applaudissements polis de la foule locale à son arrivée dans l’arène, le Québécois a rapidement fait connaissance avec la bonne main droite de son rival. Murata a atteint la cible quelques fois, frappant notamment le visage de Butler au deuxième assaut. D’autres coups solides du champion ont touché l’aspirant lors des deux reprises suivantes, celui-ci étant visiblement sans réponse devant les jabs et les crochets du pugiliste asiatique.

Murata est tout un boxeur. Une main droite impeccable et des combinaisons efficaces. Dure défaite pour Butler qui l’a appris en moins de 5 rounds. #MurataButler pic.twitter.com/O0yZMxTodQ — Andy Mailly-Pressoir (@AndympTVAS) December 23, 2019

«Steven est déçu, a confié Boisvert. Il est tout jeune. Il avait la conviction sincère qu'il gagnerait le combat. Sincèrement, nous on était loin d'être sûrs qu'il pouvait gagner. Il aurait pu gagner. Steven a la force de frapper pour "knocker" Murata, mais des fois, ça prend plus que ça. On va se (re)mettre à la tâche. On va étudier Steven. Ce qu'il a fait de bon et je pense que les fans sont à même de voir que Steven a fait de belles choses dans ce combat, malgré les circonstances. On va partir de ça pour peut-être créer un nouveau Steven.»

Et Boisvert sait exactement ce qu'il manquait à Butler.

«Il faut se pencher sur les vraies choses, a continué l'entraîneur. La défensive est à améliorer, la contre-attaque est à améliorer. Même si aujourd'hui, il a montré une amélioration, ça reste encore à améliorer. On a confiance.»

Preuve de sa domination sans conteste, le gagnant a lancé 387 coups contre 215 pour Butler. Quant au total de ces frappes ayant touché l’ennemi, a eu l’avantage 105 à 73.

Des promesses vaines

Pourtant, l’optimisme régnait dans le camp du Québécois, qui avait connu un camp d’entraînement des plus satisfaisants. D’ailleurs, il avait promis d’impressionner le public en renversant son opposant devant les siens.

«[Il faut] suivre le plan de match à la lettre, avait affirmé Butler à la chaîne TVA Sports. C'est un boxeur d'expérience. Il ne faut pas montrer de faille, il ne faut pas montrer d'erreur. Je suis convaincu d'en sortir victorieux et peut-être même une victoire très spectaculaire.»

Butler avait gagné ses 10 duels précédents, lui qui en était à son troisième choc de l’année. Pour sa part, Murata avait défait Rob Brant en juillet pour mettre la main sur le titre mondial.

Voici les développements du combat:

5E ROUND: La droite de Murata continue de passer. Butler fait ce qu'il peut, mais il encaisse beaucoup. Butler au tapis à la fin du round. KO Murata.

4E ROUND: Butler continue d'encaisser et d'encaisser, toutefois il réplique minimalement et Murata encaisse quelques bons coups.

3E ROUND: Murata met Butler sur la défensive. Le Japonais atteint solidement Butler à plusieurs reprises. Le Québécois devra trouver des solutions et vite.

Round 3 : Murata est dangereux. Crochet de droite, main droite, jab, tout connecte! #MurataButler — Andy Mailly-Pressoir (@AndympTVAS) December 23, 2019

2E ROUND: Murata commence à ouvrir la machine, atteignant Butler à quelques reprises avec sa main droite. Butler réplique avec quelques bons coups.

1ER ROUND: Les deux adversaires se respectent, plaçant de solides jabs. Murata a placé quelques bonnes mains droites. Butler a répliqué avec quelques bonnes gauches.