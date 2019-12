Ce que nos députés font à Noël

Comme de nombreux citoyens, les politiciens québécois retrouveront leurs familles au réveillon de Noël. Souper, danse, décoration et voyage sont entre autres au menu de nos décideurs pour leurs vacances. Voici un aperçu de leurs horaires du temps des Fêtes.

François Legault

Le premier ministre François Legault recevra ses deux fils à sa demeure pour le réveillon du 24 décembre. La soirée du jour de l’An sera quant à elle consacrée à une visite de la famille de son épouse, Isabelle Brais. Bien qu’il n’y ait pas de tradition particulière pour le temps des Fêtes dans la famille du premier ministre, ce dernier dit souhaiter un « bon repas avec la famille élargie».

Geneviève Guilbault

Dans la famille de la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, Noël ne se fait pas attendre. Celle-ci confie attendre toujours avec impatience l’apparition des décorations et le retour des classiques du temps des Fêtes à la télévision. Avec l’anniversaire de sa fille, le 27 décembre, et la naissance de son deuxième enfant, un garçon, le temps des Fêtes s’annonce chargé pour Geneviève Guilbault. C’est pourquoi la famille n'a pas prévu de grandes escapades, mais plutôt de rester à la maison.

Pierre Arcand

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, ira prendre du bon temps dans le Sud, plus précisément dans les Caraïbes, pendant le temps des Fêtes. Il sera accompagné de sa famille, y compris de ses petits-enfants. Il s’agit d’une tradition pour la famille du député de Mont-Royal-Outremont d’aller à l’étranger pour les vacances de fin d’année.

Manon Massé

Dans la famille de la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, les réjouissances ont lieu le 25 décembre au soir. Festin en gang, déballage de cadeaux pour les petits-enfants, musique et chant en cœur sont au menu de la soirée qui doit avoir lieu chez sa sœur aînée. Manon Massé confie d’ailleurs attendre avec impatience les festivités cette année puisqu’elle dispose d’une toute nouvelle guitare pour gratter quelques notes à ses proches.

Gabriel Nadeau-Dubois

L’autre co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a prévu de retrouver sa mère, son conjoint, et la fille de ce dernier pour la soirée du 24 décembre où « l’on mangera bien et on boira du bon vin». Comme il le précise lui-même, chaque réveillon est unique et se fête à une date différente puisqu’il est membre d’une famille reconstitué. Sa soirée du jour de l’An doit avoir lieu avec sa famille élargie.

Pascal Bérubé

Ayant perdu ses parents dans les dernières années, le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, célébrera Noël dans la famille de sa conjointe, la chroniqueuse à l’émission «Salut Bonjour», Annie-Soleil Proteau. Il partagera son temps entre la Couronne Nord de Montréal, le 24 au soir, et la Couronne Sud le lendemain