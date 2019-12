Ed Sheeran a perdu 25 kilos après s'être fait traiter de «gros»

Ed Sheeran a perdu 25 kilos (55 livres) après s’être fait traiter de «gros» par des trolls. Le chanteur de Shape of You est passé de 101 kilos à 76 (222 à 167 livres) après que les utilisateurs des médias sociaux aient commencé à lui faire remarquer qu'il avait pris du poids.

Dans le balado Behind The Medal, la vedette a dit : «Je n'ai jamais eu de problème, mais les gens me les ont signalés – et votre cerveau commence à y penser.»

Il a ajouté que l'attention portée à l'image de son corps l'avait amené à s'asseoir sur ses quatre premiers clips vidéo, parce qu'il sentait la pression d’être en forme comme «les garçons de One Direction et Justin Bieber».

«(Il y avait) tous ces gens qui avaient des tablettes de chocolat et je me disais “Oh, dois-je ressembler à ça?”»

Cependant, le jeune homme de 28 ans a insisté sur le fait qu'il ne se laissait pas trop abattre par la négativité, car il croit que les critiques «proviennent du sentiment d’insécurité des autres».

«Il y a tellement de gens qui ont des choses pour lesquelles ils se sentent mal à l’aise que ça les fait se sentir mieux de montrer les faiblesses des autres, a déclaré le chanteur de I Don't Care. Parce que la moitié des gens qui me font remarquer que je suis gros sont probablement gros eux-mêmes.»