Justin Bieber annonce un nouvel album et une tournée

La «Biebermania» reprendra de plus belle en 2020. Justin Bieber a annoncé mardi la sortie d’un nouvel album et une tournée nord-américaine qui le verra notamment passé par Montréal et Québec en septembre prochain.

Dans une courte vidéo, le chanteur canadien a révélé la sortie prochaine de son cinquième album en annonçant la sortie le 3 janvier d’un premier extrait intitulé «Yummy». On voit l’artiste marcher à travers un paysage abandonné et on l’entend admettre, repentant, ses imperfections.

«En tant qu’humains, nous sommes imparfaits. Mon passé, mes erreurs, tout ce que j’ai traversé. Je crois que je suis exactement là où je dois être et Dieu m’a placé là où il me veut», dit Bieber.

«J’ai l’impression que cet album sera différent des précédents simplement en raison d’où je suis rendu dans ma vie. J’ai hâte de performer durant la tournée. Nous avons tous une histoire différente et j’ai hâte de partager la mienne. De tout ce que j’ai fait, c’est la musique que je préfère.»

Le prochain album de Justin Bieber sera son premier depuis la sortie de Purpose en 2015. Il s’est depuis marié à la mannequin Hailey Baldwin, avec qui il a amorcé un long processus de guérison. Dans un long message publié en septembre, Bieber admettait avoir consommé des drogues dures à seulement 19 ans et avoir vécu difficilement sa célébrité à un si jeune âge.

Les passages au Québec de Justin Bieber

3 septembre 2020 : Centre Vidéotron de Québec

14 septembre 2020 : Centre Bell de Montréal