Kevin Spacey publie une nouvelle vidéo bizarre à la «House of Cards»

L’acteur déchu Kevin Spacey a partagé une nouvelle vidéo mystérieuse à la veille de Noël, dans laquelle il semble reprendre son personnage de Frank Underwood de la série «House of Cards».

Cette nouvelle vidéo n’est pas sans rappeler celle intitulée «Let Me Be Frank» publiée il y a exactement un an dans laquelle il faisait vaguement allusion aux allégations d’agression sexuelle qui pesaient contre lui.

«Vous ne pensiez quand même pas que j’allais rater l’occasion de vous souhaitez un joyeux Noël, n’est-ce pas?», amorce cette fois l’acteur vêtu d’un pull festif devant un feu crépitant.

La vidéo du réveillon 2019 intitulée «KTKW» se transforme ensuite en un bizarre plaidoyer pour la gentillesse en vue de la prochaine année.

«Alors que nous nous transportons en 2020, je veux voter en faveur de plus de bonté dans ce monde, dit-il. Ah, je sais ce que vous vous dites. Est-il sérieux? Je suis très sérieux. Et ce n’est pas si difficile, croyez-moi. La prochaine fois qu’une personne agira d’une façon que vous n’aimez pas, vous pouvez l’attaquer. Mais vous pouvez également retenir vos tirs et faire l’inattendu... Vous pouvez les tuer avec de la gentillesse (kill them with kindness)».

La carrière de Kevin Spacey est en chute libre depuis les allégations d’agression sexuelle contre lui. L’acteur oscarisé a été rayé de la distribution de la série «House of Cards» et est depuis persona non grata sur les plateaux d’Hollywood.

Les poursuites visant l'acteur américain, inculpé d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle dans l'État du Massachusetts, ont été abandonnées, le dossier ayant été très fragilisé par la victime présumée elle-même.

Il a également échappé à des poursuites à Los Angeles après le décès d’une autre présumée victime.

Spacey est cependant sous le coup de six autres allégations d'agression sexuelle en Angleterre, pour des faits qui se sont étalés entre 1996 et 2013 alors qu'il était directeur du Old Vic, un théâtre londonien.