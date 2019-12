Le bingo moins populaire, malgré les irréductibles

L'industrie du bingo est en perte de vitesse au Québec. Le jeu peut, cependant, compter sur ses fidèles et irréductibles adeptes.

Le nombre de permis émis a chuté de 4% en un an dans la province. Le nombre de licences émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux a chuté de 4% en an passant de 1841 en 2017-2018 et à 1768 licences en 2018-2019.

Il s’agit de permis, entre autres, pour les bingos radio ou les bingos en salle.

«De façon provinciale, on sent qu'il y a une légère baisse. Chez nous, on ne sent pas que c'est dramatique», explique Louis-Marie Boulianne, vice-président de Bingo Rimouski.

Bingo Rimouski réussit tout de même à bien tirer son épingle du jeu. Il y a cinq événements qui réunissent plus de 130 personnes chaque soir. Les gestionnaires de salles doivent resserrer les dépenses.

«Faut gérer serré, disons qu’on a diminué la grandeur de la salle. On a diminué les dépenses», ajoute, André Gagnon, président de Bingo Rimouski.

Chaque année, Bingo Rimouski remet plus 200 000$ à huit organismes communautaires de la région.

Pour les clients, les événements permettent de se réunir entre amis.

«J’aime le public, le plaisir de jouer au bingo et gagner surtout», lance une fidèle cliente à TVA Nouvelles.

Certains amateurs participent même à cinq soirées de bingo par semaine à Rimouski.

L'industrie du bingo doit donc se tourner vers l'avenir. Les gestionnaires de salle tentent d'attirer une clientèle plus jeune tout en conservant ses fidèles joueurs.