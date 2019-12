Les sujets chauds de 2019 qui vont pimenter vos soupers de famille

Le temps des fêtes est un moment de réunion et de partage et l’heure est au rattrapage de la dernière année; pour le meilleur et pour le pire.

L’année 2019 ne fera pas exception à la règle, puisque l’actualité des derniers mois a divisé, choqué... et fait rigoler.

Voici les sujets qui risquent de refaire surface au moment du souper et qui sauront, sans doute, alimenter de vives discussions auprès des vôtres!

1. Greta Thunberg et Extinction Rebellion

Du saisissant «How dare you?» de Greta Thunberg adressé aux dirigeants politiques au coup d’éclat des grimpeurs du pont Jacques-Cartier, les mouvements environnementaux ont fait couler beaucoup d’encre en 2019. Autant l’écologie attire de fervents défenseurs, autant les mouvements sont fortement remis en question. Ce sujet très chaud creuse assurément un fossé générationnel, pouvant être la source de discussions très animées.

2. Catherine Dorion

La députée de Québec Solidaire dans Taschereau a vécu son lot de controverses cette année. De son «costume» d’Halloween au port du coton ouaté au Salon bleu, sans oublier la récente vidéo portant sur le manque d’écoute de la ministre de la Culture Nathalie Roy, Catherine Dorion a certainement marqué la vie politique québécoise en 2019.

3. La Loi 21

Voilà un projet de loi qui a fortement ravivé la question identitaire québécoise. Bien qu’elle soit saluée par un grand nombre de personnes aux dires de la Coalition Avenir Québec, la Loi 21 est loin de faire l’unanimité auprès des différentes personnes auprès desquelles elle intervient. Et puisque la Cour d'appel a voté le maintien de la loi le 12 décembre dernier, parions que le sujet continuera de faire des vagues en 2020.

4. La date de l’Halloween

Rarement l’Halloween aura été si controversée! Cette année, la température aura eu raison de la tradition. Plusieurs municipalités se sont emboitées le pas le 30 octobre dernier en repoussant la tournée de l’Halloween au 1er novembre en raison de fortes pluies et de vents violents. Finalement, les enfants auront eu droit non pas à un, mais à deux Halloween dans plusieurs municipalités du Québec, n'en déplaise à ceux qui défendent bec et ongles la tradition.

5. L’affaire Mike Ward

2019 a marqué la fin de la saga judiciaire opposant le chanteur Jérémy Gabriel et l’humoriste Mike Ward. Ce dernier a finalement été débouté en Cour d’appel en novembre dernier, le forçant ainsi à dédommager le jeune chanteur à la hauteur de 35 000$.

«M. Ward peut-il, sous le couvert de l’humour et de la liberté d’expression, tenir n’importe quel propos? Non. L’humoriste, comme tous les citoyens du Québec, doit respecter la Charte et ses valeurs fondamentales», peut-on lire dans le jugement de 64 pages.

La liberté d’expression, qui a été au cœur de ce débat qui aura duré des années, n’aura finalement pas triomphée aux yeux de l'humoriste. Mike Ward a été récompensé au gala des Olivier en étant récipiendaire, entre autres, de l’Olivier de l’humoriste de l’année. Son discours mémorable aura été à la hauteur de ce sujet bouillonnant qui continue de diviser.

6. Valérie Plante

2019 a marqué le deuxième anniversaire de Valérie Plante en tant que mairesse de la Ville de Montréal. Ironiquement, «madame sourire» ne ferait pas que des heureux. D'après un sondage Léger paru en novembre dernier, 87% des montréalais n’auraient pas vu d’amélioration en terme de mobilité dans la métropole, bien que la mairesse en fasse son cheval de bataille. Discutez.

7. «OK boomer»

Cette expression est sur toutes les lèvres depuis la fin de l’année et a su creuser davantage le fossé générationnel entre les générations X et Z, ou plus souvent appelées baby-boomers et millénariaux. Cette expression, utilisée par la jeune génération envers les «X» tourne en dérision des stéréotypes souvent adressés aux millénariaux. Née et utilisée sur les réseaux sociaux, son utilisation abusive a été montrée du doigt par bon nombre d’internautes.

Et vous, quel sera LE sujet qui sera matière à débat à votre table?

