Notre décennie politique Bouchard-Charbonneau

Les années 10 du XXIe siècle se termineront dans quelques jours. Tentons un court bilan.

Les deux sujets dominants ont été la laïcité et l’éthique.

•La recherche d’un modèle de laïcité à la québécoise ne date pas d’il y a 10 ans. La Révolution tranquille avait commencé le travail. La crise des accommodements raisonnables et la Commission Bouchard-Taylor, conclue en 2008, ont relancé le débat. L’Assemblée nationale mettra une décennie à produire des résultats législatifs et symboliques. La loi 21 du gouvernement Legault et le retrait du crucifix du salon bleu de l’Assemblée nationale en 2019 ont suivi le dépôt de nombreux projets de loi libéraux et péquistes (94, Charte des valeurs, 59, 62) dont plusieurs moururent au feuilleton. La loi 21 qui interdit le port de signe religieux aux agents de l’État en autorité (incluant les professeurs, a tranché la CAQ) est contestée devant les tribunaux. Comme dans la chanson, on a l’impression que «ce n’est pas fini, c’est rien qu’un début».

•Éthique: la décennie a commencé avec la commission Bastarache sur la nomination des juges. Les allégations de trafic d’influence de l’ancien ministre Marc Bellemare furent taillées en pièces, mais on y a découvert le système de financement libéral et les personnages de Franco Fava et Charles Rondeau, solliciteurs qui refirent surface dans le scandale de la Société immobilière du Québec.

L’époque fut féconde en nouveautés: création de l’escouade Marteau, de l’Unité anticollusion MTQ, de l’Escouade de protection de l'intégrité municipale toutes plus ou moins fusionnées à l’Unité permanente anticorruption. L’Assemblée nationale s’est donné un code de déontologie et un Commissaire à l’éthique. La loi sur le financement des partis politiques fut transformée pour diminuer l’influence des contributeurs aux partis.

•Charbonneau: après le dépôt du rapport de l’UAC en 2011, le gouvernement Charest n’a plus le choix de créer «la» commission. Elle permit de décrire la pourriture sur le plan municipal, mais se termina en queue de poisson, sur un désaccord entre les deux co-présidents: France Charbonneau et Renaud Lachance. Résultats, quand même: remboursement de millions de $ de la part de firmes de génie-conseil; création de l’Autorité des marchés publics, entre autres.

•Embellie des finances: au début de la décennie, plusieurs soutiennent que le Québec, financièrement, se dirige vers un mur. Or, en 2019, Québec dégage des surplus records, résultats de l’austérité de l’ère Couillard, mais aussi de la vigueur sans précédent de l’économie québécoise. Le Québec a désormais selon Standard and Poor’s une meilleure cote de crédit que celle de l’Alberta.

•Mutation politique: la décennie fut marquée par les malheurs du PQ, la lente croissance de QS et la fulgurante ascension de la CAQ, qui prend le pouvoir en 2018. La transformation du système des partis, annoncée depuis les années 1980, est réalisée.

•Autres faits marquants: l’ambivalence du Québec face aux hydrocarbures (gaz de schiste, pétrole en Gaspésie et à Anticosti); la crise étudiante de 2012 et l’aide médicale à mourir.

J'en oublie? Écrivez-moi! Oh, et Joyeux Noël!