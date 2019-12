Plus de 5000 $ volés en quatre minutes chez un prêteur à gage

Filmé en pleine action par des caméras de surveillance, un voleur a dérobé au moins 5000 $ en tablettes électroniques, en bijoux et en montres chez un prêteur à gage de l’arrondissement de LaSalle, à Montréal, tôt mardi.

Le malfaiteur, dont le visage était caché par une casquette et un cache-cou, s’est d’abord stationné tout juste devant la succursale de Comptant.com sur l’avenue Dollard vers 5h du matin. Il a ensuite rapidement forcé la porte du commerce avec un pied-de-biche. Une fois à l’intérieur, il a fracassé la vitre d’un comptoir, avant de s’emparer de divers objets, dont une guitare, pour finalement quitter les lieux. Au total, son larcin lui a pris moins de quatre minutes selon les images visionnées par l’Agence QMI.

«J’en ai vu des introductions par effraction depuis trente ans... Il avait l’air habitué. Il était très calme. Normalement, les voleurs sont plus nerveux», a dit en entrevue téléphonique le fondateur de la chaine Comptant.com, Robert Tessier, en parlant du malfaiteur.

Le bandit n’a pris qu’une minute pour remplir un gros sac noir avant de s’enfuir, car l’alarme a été déclenchée lorsqu’il a forcé la porte d’entrée.

M. Tessier espère que les images du larcin et de l’auto utilisée pour le commettre permettront soit à la police de mettre rapidement la main au collet du responsable ou de lui faire réfléchir pour qu’il retourne la marchandise dérobée.

«Plus c’est vite pour mener l’enquête, plus on de chance de récupérer les objets, a-t-il mentionné. C’est arrivé dans le passé d’avoir des "hold-ups" et on a récupéré nos biens.»

Vol de 10 000 $

Récemment, une autre succursale montréalaise de Comptant.com sur la rue Jean-Talon, dans Saint-Michel, a été visée par des criminels durant la nuit. Cette fois, la valeur des objets volés était beaucoup plus élevée.

«Cela nous a coûté 10 000 $ parce que l’employé avait oublié de ranger les bijoux dans le coffre-fort», a précisé Robert Tessier.

Ces cambriolages entrainent évidemment des dépenses pour la compagnie.

«Ça monte vite : mille dollars quand tu casses la porte et mille dollars pour le comptoir», a noté celui qui œuvre dans cette industrie depuis une trentaine d’années.

L’entreprise doit aussi parfois dédommager les clients ayant laissé des objets en gage qui ont été dérobés, et qui viennent les récupérer.