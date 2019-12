Une belle vie après la DPJ

Malgré les embûches auxquelles, il a dû faire face dès son plus jeune âge, un jeune confié à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) veut montrer qu’il a réussi à s’en sortir.

Philippe Fortin-Bélanger est revenu dernièrement au centre jeunesse Mont Saint-Antoine, dans l’est de Montréal, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans.

«Ça me rappelle des souvenirs parce que j’ai quand même vécu ici pendant un an et demi», raconte-t-il.

Arrivé à la DPJ à huit ans, il avait auparavant vécu dans deux familles d’accueil et un foyer de groupe.

«Je voyais ce que je vivais comme une malchance. Quand j’étais ici, j’étais malheureux. J’aurais aimé pouvoir vivre dans un endroit où j’aurais pu parler aux gens comme si c’était ma famille. C’était des Noëls avec peu d’ambiance, c’était triste», se souvient-il.

TVA Nouvelles avait rencontré Philippe pour la première fois en 2014. Il participait à un programme de la DPJ et était jumelé à un retraité qui jouait le rôle d’un grand-père.

«Il remplace mes grands-parents, mais pas juste ça. Il remplace aussi un peu les parents que je n’ai pas eus.»

Le jeune homme n’a pas renoué de liens avec sa famille depuis son départ de la DPJ.

«Philippe est un modèle de résilience et de réussite. C’est une personne courageuse, qui a travaillé très fort sur lui-même et qui va très bien aujourd’hui», explique Renée Labelle, éducatrice au Centre jeunesse de Montréal.

Son rêve: devenir chauffeur d’autobus

C’est Mme Labelle qui a aidé le jeune homme à s’installe en appartement quand il a quitté la DPJ. Elle continue d’ailleurs de le suivre.

«Depuis quelques mois, il est avec nous sur le programme de persévérance scolaire. On le soutient financièrement grâce aux donateurs et à la Fondation», précise-t-elle.

Philippe va ainsi finir son secondaire 5 en janvier et rêve maintenant de devenir chauffeur d’autobus à la STM.

«C’est un travail grâce auquel on rencontre beaucoup de clientèle», dit-il.

Être entouré et heureux, c’est ce qui manque le plus au jeune homme qui a confié n’avoir rien de prévu de particulier pour Noël.