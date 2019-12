Agression à l'arme blanche en pleine rue à Montréal

Un homme de 32 ans a été agressé à l’arme blanche en pleine rue dans la nuit de mardi à mercredi, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

L’agression est survenue un peu après minuit à l’angle de l’avenue Girouard et du chemin Upper-Lachine. Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont établi un périmètre de sécurité dans le secteur pour recueillir le plus d’éléments de preuve possible alors que le suspect court toujours.

L’enquête est complexifiée par la faible coopération de la victime, qui a été transportée dans un centre hospitalier où on ne craint pas pour sa vie.