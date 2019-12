Le slogan osé d’une candidate à des élections municipales

Une candidate aux élections municipales qui auront lieu en mars prochain en France fait le buzz malgré elle depuis quelques jours.

C’est que le slogan de la liste qu’elle présente contient un jeu de mots plutôt osé.

«Bezons de toutes nos forces» peut-on lire sur l’affiche de la candidate Sophie Stenström qui se présente comme mairesse de cette municipalité de la région parisienne.

Même si cela se prononce «Beuzons», le slogan n’a pas manqué de faire rire les internautes qui ont partagé le tout sur les réseaux sociaux dans les derniers jours.

« Bezons de toutes nos forces ! » 😭😭

« Ensemble, aimons, Bezons de toutes nos forces ! » 😭😭😭😭 pic.twitter.com/JxSewvNVAO — Hugo Clément (@hugoclement) December 24, 2019

Pour l’instant le meilleur slogan de ce début de campagne des #municipales #detoutesnosforces d’autres idées ? Merci #Bezons pic.twitter.com/TkWVNcPo6w — Cyril Graziani (@cyrilgraziani) December 23, 2019

À tel point que Mme Stenström, qui avait décidé de ne pas alimenter la polémique, a dû publier un communiqué le 24 décembre.

Jurant que le jeu de mots était involontaire, elle a dit ne pas trop apprécier les commentaires scabreux.

«Oui certaines publications peuvent faire sourire, d'autres d'un humour douteux... nettement moins», a-t-elle fait savoir.

Elle a tenu à rappeler que tout «cela ne doit pas faire perdre de vue l'enjeu de ces prochaines municipales, car notre ville a besoin de renouveau».

«Ma volonté est de rassembler autour d'un projet local ambitieux et réaliste qui tient en quatre axes majeurs : écoute et démocratie, jeunesse et familles, cadre de vie et environnement et enfin sécurité pour tous. Cette volonté je la porterai jusqu'aux élections, car c'est ça aimer Bezons de toutes ses forces!»