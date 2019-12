Les athlètes québécois de la décennie

Plusieurs athlètes québécois ont marqué la dernière décennie par leurs exploits, les précédents qu’ils ont réalisés et leurs personnalités. En voici sept qui se sont taillé une place de choix dans l’histoire, et dans le cœur des Québécois.

Alex Harvey

Alex Harvey a atteint des sommets inégalés dans son sport au Canada. Quintuple médaillé en championnats du monde, il a décroché deux titres mondiaux : au sprint par équipe avec Devon Kershaw en 2011 et au 50 km en 2017. Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a conclu sa carrière avec 33 médailles en Coupe du monde. Ses adieux sur les plaines d’Abraham en mars dernier, où il a raflé deux médailles d’argent aux Finales de la Coupe du monde, resteront gravés dans les annales.

Alexandre Bilodeau et Mikaël Kingsbury

Le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau a soulevé le pays en enlevant le titre olympique des bosses aux Jeux de Vancouver en 2010. Quatre ans plus tard, aux Jeux de Sotchi, il récidivait en vainquant son jeune rival Mikaël Kingsbury en grande finale. Depuis la retraite de Bilodeau, Kingsbury fait la pluie et le beau temps sur le circuit de la Coupe du monde, où il a gagné 84 médailles, dont 58 d’or. Il a accédé neuf fois au podium aux Mondiaux, dont quatre fois sur la plus haute marche, et a finalement obtenu son titre olympique, à Pyeongchang, en 2018. Bilodeau et Kingsbury ont certainement été les deux athlètes les plus dominants de leur sport au cours de la dernière décennie.

Erik Guay

Erik Guay est le Canadien le plus titré de l’histoire en Coupe du monde de ski alpin avec ses 25 médailles. Le Québécois a fait sa place parmi les plus grands en obtenant des titres mondiaux en super-G (2017) et en descente (2011), ainsi qu’un Globe de cristal en super-G (2010). Guay s’est non seulement établi comme le plus grand skieur canadien de tous les temps, mais aussi comme un modèle de persévérance et de résilience.

George St-Pierre

Georges St-Pierre est devenu une véritable légende des sports de combat grâce à ses performances dans l’octogone. Le Québécois de 38 ans a conservé un dossier de 26-2 au cours de sa carrière dans l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Avant d’obtenir son titre des poids moyens de l’UFC en novembre 2017 en défaisant Michael Bisping, il avait également détenu les ceintures des poids mi-moyens de 2006 à 2007 et de 2008 à 2013.

Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard a ouvert la porte aux joueurs de tennis de la nouvelle génération en réalisant ce qu’aucun autre athlète canadien n’avait réussi avant elle. La joueuse de Westmount a connu une année 2014 magistrale en devenant la première Canadienne à atteindre une finale en Grand Chelem, à Wimbledon. Cet exploit a contribué à sa percée dans le top 5 mondial, une première au Canada pour un(e) joueur(se) en simple. Cette année-là, Bouchard a également atteint les demi-finales aux Internationaux d’Australie et de France, et a permis à l’équipe canadienne de se qualifier dans le Groupe mondial I de la Fed Cup pour la première fois de son histoire.

Marie-Philip Poulin

Triple médaillée olympique, Marie-Philip Poulin est une hockeyeuse au talent exceptionnel. C’est elle d’ailleurs qui a procuré la médaille d’or au Canada aux Jeux de Vancouver et de Sotchi en marquant les buts gagnants. Véritable pilier de la formation nationale, elle a aidé le pays à obtenir un titre et sept médailles d’argent en championnats du monde. Dans la ligue canadienne de hockey féminin, elle a remporté trois fois en quatre ans les trophées Jayna Hefford, remis à la joueuse la plus utile, et Angela James, qui récompense la meilleure marqueuse du circuit.

