Un homme de 76 ans est introuvable

La police demande aux Montréalais d'ouvrir l'œil afin de retrouver Raymond Hubbard, un homme de 76 ans aux prises avec des problèmes de santé qui demeure introuvable depuis lundi.

M. Hubbard a été vu pour la dernière fois vers 8 h, le 23 décembre, dans une résidence pour aînés de l'arrondissement de Verdun. Les autorités s'inquiètent pour sa santé puisqu'il pourrait éprouver des difficultés à s'orienter et parce qu'il doit prendre des médicaments qu'il n'a pas en sa possession.

Le septuagénaire a la peau blanche, mesure 1,80 m (5' 11''), pèse 89 kg (195 lb) et a les yeux pers et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau vert, des gants de cuir, une paire de jeans bleus et des bottillons foncés.

L'homme, qui s'exprime en anglais, à tendance à fréquenter les dépanneurs et les établissements où l'on retrouve des machines de vidéo poker.

Quiconque l'aperçoit est invité à avertir la police en composant le 911 ou en communiquant anonymement avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.