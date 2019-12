Victimes d'agressions sexuelles en plein vol, elles n'ont aucune aide

Deux passagères qui ont voyagé avec la compagnie Frontier Airlines affirment que les membres de l’équipage auraient ignoré leur demande d’aide après avoir été agressées sexuellement en plein vol.

Dans le cadre d'une demande de recours collectif, ces deux clientes ont affirmé avoir été agressées sexuellement lors d'incidents distincts en 2018 sur des vols de Frontier Airlines et que le personnel de la compagnie aérienne n'aurait ni signalé les incidents à la police ni aidé les femmes en question à rassembler des preuves.

La plainte, déposée au Colorado, relate les récits de deux femmes victimes d'agressions sexuelles, apparemment sans rapport sexuel, à bord de vols originaires de Denver. Chaque femme raconte qu'elle a été agressée par un passager masculin en plein vol, l'un en octobre et l'autre le mois suivant. Les noms des accusés ne figurent pas dans la plainte.

Les deux femmes ont signalé les incidents respectifs à un agent de bord, selon le document.

Les agents de bord en poste n’auraient toutefois pas signalé les incidents et n’auraient pas demandé à ce que les forces de l’ordre interviennent à l’atterrissage. Toujours selon la plainte déposée, les victimes alléguées reprochent également à l’équipe à bord de n’avoir pas coopéré ni aidé les plaignantes à obtenir des preuves ni même l’identité des agresseurs ou témoins potentiels.

La demande de recours collectif accuse Frontier Airlines n’avoir «omis de suivre ses politiques et procédures pour prévenir, signaler et réagir aux agressions sexuelles qui surviennent au cours de ses vols».

La directrice des communications de l’entreprise visée par le recours collectif, Jennifer de la Cruz, a déclaré qu'elle ne pouvait pas commenter les revendications spécifiques de la poursuite.

«Cependant, je peux vous dire que la sécurité de nos passagers et membres d'équipage est notre priorité numéro un chez Frontier Airlines et nous avons mis en place des politiques strictes pour répondre de manière proactive et appropriée aux signalements d'inconduite et de crimes présumés", a-t-elle déclaré à CNN.

Les agressions sexuelles à bord des vols inquiètent de plus en plus les forces de l'ordre. En 2018, le nombre d'agressions sexuelles signalées lors de vols commerciaux a augmenté «à un rythme alarmant», selon le FBI.

Les enquêtes du FBI sur les agressions sexuelles en vol ont augmenté de 66% entre 2014 et 2017. Le bureau a déclaré qu'il avait ouvert 63 enquêtes sur des agressions sexuelles survenues dans des avions en 2017, contre 57 en 2016, 40 en 2015 et 38 en 2014.

La plainte survient deux semaines après qu'un groupe de femmes pilotes et d'agents de bord ait poursuivi Frontier, alléguant que la compagnie aérienne les aurait forcées à prendre un congé sans solde pendant leur grossesse et aurait refusé de les accommoder pour qu’elles puissent allaiter.