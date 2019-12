Pour les adeptes de magasinage, c'est l'une des dates les plus attendues de l'année: le boxing day commence ce matin.

Si l'on se fie aux données de l'an dernier, près de deux Québécois sur cinq devraient y participer.

Parmi les articles les plus prisés, on retrouve les vêtements et les accessoires mode.

Les articles électroniques seront aussi sur les listes d'achats de bien des Québécois.

Un peu plus du quart des emplettes devrait se faire en ligne.