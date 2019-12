Investissement important dans un gazoduc de Colombie-Britannique

Un investissement majeur a été annoncé jeudi concernant un gazoduc de Colombie-Britannique dont la construction doit commencer l’an prochain.

Le gestionnaire des caisses de retraite publiques de l’Alberta (Alberta Investment Management Corp) s’est allié avec la firme d’investissement new-yorkaise KKR & Co pour acquérir 65 % du gazoduc Coastal GasLink des mains de TC Energy (anciennement connu sous le nom de TransCanada).

Les montants précis n’ont pas été divulgués, mais TC Energy a précisé qu’elle bénéficiera d’un gain après-impôt de 600 millions $ à la suite de cette transaction.

«La monétisation partielle de Coastal GasLink favorisera nos efforts pour prudemment financer nos projets d’investissement de 30 milliards $ tout en maximisant la valeur pour nos actionnaires», a déclaré le président et chef de la direction de TC Energy, Russ Girling, par communiqué.

«Coastal GasLink représente notre troisième investissement dans les infrastructures gazières du Canada. Nous croyons que l’exportation de gaz naturel canadien vers les marchés mondiaux procurera des bénéfices significatifs pour l’économie canadienne et pour les communautés locales de l’Ouest canadien, et constituera un progrès significatif pour réduire les émissions globales», a de son côté affirmé le directeur du secteur des infrastructures nord-américaines chez KKR Brandon Freiman.

La firme new-yorkaise a effectué cet investissement à travers un fonds distinct qu'elle contrôle en compagnie d’un fonds de pension public de Corée du Sud, le National Pension Service of Korea.

Ce projet évalué à 6,6 milliards $ vise à construire un gazoduc de 670 km reliant le nord-est de la Colombie-Britannique au port de Kitimat sur le Pacifique pour alimenter le terminal de gaz liquéfié de LNG Canada.

Il a déjà reçu toutes les approbations nécessaires et il est appuyé par les gouvernements de l’Alberta et de Colombie-Britannique, ainsi qu’une vingtaine de communautés autochtones. Toutefois, un groupe autochtone et des environnementalistes s’y opposent. Une cause sera entendue au début de 2020, afin d’empêcher la construction sur une partie du tracé.

Ce gazoduc, qui doit être terminé en 2023, pourra transporter 2,1 milliards de pieds cubes de gaz par jour.