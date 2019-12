Une femme de 85 ans ouvre le feu sur ses colocataires

Beverly Jenne de l’État de Washington a été formellement accusé de meurtre après avoir tiré sur ses colocataires et abattu l’une d’elles le 19 décembre dernier.

Les victimes sont deux sœurs dans la trentaine qui ont acheté la propriété de Federal Way dans laquelle a eu lieu le drame et qui appartenait jadis à la femme de 85 ans. Il y a un peu plus d’un mois, la maison a été saisie et rachetée par Angela et Janet Oyuga.

Nouvellement propriétaires, elles hébergeaient la femme âgée qui éprouvait des difficultés financières en attendant qu’elle trouve un nouveau domicile.

Janet Oyuga a été tuée dans l’attaque tandis que sa sœur Angela lutte encore pour sa vie.

Une note effrayante a été découverte à l’intérieur d’un étui à arme à feu, a rapporté KOMO-TV.

La lettre, écrite par Beverly Jenne environ 2 heures avant le meurtre, disait que Janet Oyuga «n’était pas une bonne personne» et qu’elle l’avait conduite à commettre ce geste irréparable.

Un appel au 911 a été logé par la femme blessée dans l’attaque. À leur arrivée, les policiers ont découvert Jenne sur son lit en train de s’étrangler avec un fil électrique et elle a été conduite le centre hospitalier le plus proche.

L’accusée devrait comparaitre le 6 janvier prochain.

-Avec les informations de CNN.