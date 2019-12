Ashley Graham récidive et se met à nu dans un cliché audacieux

La mannequin américaine âgée de 32 ans, visiblement sur le point d’accoucher, en a profité pour se dévêtir une nouvelle fois sur les réseaux sociaux en affichant fièrement ses formes dans un cliché à l’esthétique crue, mais élégante.

À LIRE AUSSI

Enceinte de 8 mois, Ashley Graham pose nue

Le dos complètement arqué, les yeux fermés, la mannequin reconnue pour exposer son corps sans aucune retenue y va le tout pour le tout.

Cass Bird, photographe qui signe le portrait et connue notamment pour son travail à saveur féministe, a publié ses clichés dans le magazine Vogue, The New York Times Magazine, le Rolling Stone et le Paper Magazine, entre autres.

Les commentaires admiratifs de ses nombreux abonnés n’ont pas tardé à jaillir, saluant sa beauté naturelle et le caractère cru et réaliste de la grossesse.

Nudité oblige, une barre noire a dû être ajoutée sur sa poitrine pour censurer le cliché. Autrement, la photo serait bien vite retirée du célèbre réseau social.

Ashley Graham apparaît sur la page couverture du numéro de janvier du magazine Vogue.