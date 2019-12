Comme du ski de printemps, en hiver

Skieurs enthousiastes n’ayez crainte, les stations sont prêtes à vous recevoir malgré la pluie qui tombe depuis quelques heures et les températures plus douces.

«C’est un peu comme des conditions de printemps», lance Michel Couture, le président et directeur général de Ski Saint-Bruno.

«C’est encore plus agréable parce qu’il y a moins de monde, donc vous n’attendez pas, on est bien, on n’a pas froid», ajoute-t-il.

À la station Ski Saint-Bruno, comme dans plusieurs autres centres, la fabrication de neige est en cours depuis le mois de novembre, le tapis est donc très dense et la pluie n’affecte pas les conditions.

Monsieur Couture s’attend d’ailleurs à vivre «la plus belle période des Fêtes» depuis une trentaine d’années. Le temps des Fêtes est crucial pour l’industrie.

Il est possible de se renseigner sur les conditions de glisse et le nombre de pistes ouvertes dans chacun des centres sur le site web de l’Association des stations de ski du Québec.