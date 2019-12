Comparution de l'homme à l'origine du dégât d'eau en basse-ville de Québec

Se trouvant en détention à l’urgence psychiatrique de l’hôpital de l’Enfant-Jésus, l’homme qui serait à l’origine d’un dégât d’eau majeur survenu dans un immeuble à logements en Basse-Ville de Québec a comparu vendredi, via téléphone.

• À lire aussi: Un homme arrêté après un dégât d’eau «majeur» en basse-Ville de Québec

«Je suis enchaîné comme un p’tit poulet qu’on va faire cuire», s’est plaint d’entrée de jeu Éric Dumont lorsqu’il a été mis en contact avec la juge Réna Émond.

L’homme de 45 ans a été accusé d’avoir causé un méfait de plus de 5000$ et d’incendie criminel et la représentante du ministère public a demandé à ce qu’un examen sur la responsabilité de l’accusé soit effectué à l’hôpital.

Jeudi matin, vers 11h, les services d’urgence se sont rendus au 325, rue Saint-Vallier Est en raison d’un système d’alarme qui était en fonction.

À l’intérieur du bâtiment, les pompiers ont trouvé Dumont qui était «désorganisé» et «agressif» et «possiblement en état d’intoxication» selon les ambulanciers.

Le sinistre qui a causé des dommages importants, serait lié au déclenchement de gicleurs après un début d’incendie dans un logement, selon informations obtenues par le Journal.