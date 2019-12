Les PME québécoises moroses, mais néanmoins plus optimistes qu'ailleurs au pays

La confiance des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) québécoises a reculé au mois de décembre, mais ceux-ci envisagent tout de même l'avenir avec plus d'optimisme que leurs confrères implantés ailleurs au pays.

En effet, selon les résultats du baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), la confiance des PME a reculé de 0,6 point au Canada par rapport au mois précédent, atteignant 55,5, ce qui représente le plus bas niveau de toute l’année 2019.

Cet indice de confiance est mesuré sur une échelle de 0 à 100. Lorsque l’indice se situe aux alentours de 65, cela signifie que l’économie tourne à plein régime.

«Les propriétaires de PME abordent la nouvelle décennie dans une perspective en général peu optimiste, a déclaré François Vincent, vice-président de la FCEI pour le Québec, dans un communiqué. Nous notons des différences régionales prononcées et un pessimisme marqué dans le secteur des ressources naturelles. Le secteur des PME a beaucoup d’incertitudes économiques en ce moment, notamment à l’égard de la faiblesse de la demande intérieure, qui est d’ailleurs l’un des plus gros obstacles à leur croissance, selon les chefs d’entreprise.»

Des résultats différents selon les provinces

Avec des résultats au-dessus de la moyenne nationale, les PME québécoises ont le deuxième taux de confiance le plus élevé au pays (65,5) après l’Île-du-Prince-Édouard (74,1) et devant la Nouvelle-Écosse (60,2).

C’est au Nouveau-Brunswick que l’indice a le plus reculé ce mois-ci par rapport à novembre (- 7,5 points). Pour sa part, l’Alberta (38,3), qui a perdu 6,4 points, se retrouve au bas du classement.

Même si leur taux de confiance reste faible, la Colombie-Britannique (55,2) et l’Ontario (62,5) sont les deux seules provinces où l’indice a augmenté, avec une progression respective de 2,9 points et 4,2 points.

«Seuls 38 % des chefs de PME estiment que leur entreprise se porte bien – résultat le plus faible depuis 2016 – et ils sont 16 % à penser le contraire», ont noté les auteurs de l'étude. Les plans d’embauche ont aussi reculé et seulement 13 % des employeurs prévoient recruter du personnel à temps plein au cours des trois prochains mois, alors que 16 % comptent réduire leurs effectifs.

Le secteur le moins optimiste est celui des ressources naturelles (49,2) qui a perdu 7 points en un mois.

Les secteurs des transports (47,9), de l’agriculture (49,4) et de l’hébergement/restauration (50,5) ont également un indice de confiance faible. Malgré la période des Fêtes, le secteur du commerce de détail a aussi vu sa confiance reculer de 5,3 points pour s’établir à 53,2.

Malgré une baisse de son indice, le secteur des services de santé affiche le plus grand optimisme (66,5), suivi des services financiers (64,4) et des services professionnels (61,1).

Le baromètre des affaires de la FCEI s’appuie sur les réponses de 770 de ses membres recueillis entre le 2 et le 16 décembre.