Perte de bagages: les voyageurs auront droit à plus

À compter de samedi, les passagers aériens qui transitent par le Canada auront droit à des montants plus élevés, si jamais leur transporteur perd ou abîme leurs bagages.

L’indemnisation pourra atteindre 2300 $, une hausse de 13,9 % par rapport à la dernière limite.

Cette nouvelle mesure s’applique à presque tous les vols internationaux à destination ou en provenance du Canada, a expliqué par communiqué l’Office des transports du Canada.

Le montant maximal en cas de perte, de bris ou retard est relevé tous les cinq ans en fonction de l'inflation.

Cette année, le nouveau seuil d’indemnité a la particularité de régir en plus les liaisons aériennes entre les villes canadiennes. Il s’agissait de l’une des exigences de la nouvelle charte des passagers, qui a désormais force de loi au pays.

Nouveaux droits pour les passagers

Dans cette charte, il est entre autres stipulé que si un vol accuse un retard de plus de trois heures, un passager peut réclamer entre 400 et 1000 $ s’il est desservi par un gros transporteur, entre 125 et 500 $ pour une petite compagnie aérienne.

Pour toucher ces sommes, il faut toutefois faire la démonstration que le retard a été causé par son transporteur et qu’il n’est pas engendré par des raisons de sécurité.

La charte des passagers s’attaque également aux entreprises qui vendent plus de billets qu’il n’y a de sièges à bord.

Ceux qui se voient refuser l’embarquement pour cette raison peuvent aller chercher jusqu’à 2400 $.

Autre protection prévue par la charte: les parents ont maintenant le droit de sélectionner sans frais les sièges de leurs enfants de moins 14 ans afin qu’ils soient assis près d’eux.

Toutes ces nouvelles dispositions restent toutefois encore peu connues des consommateurs. Il y a deux semaines, un sondage mené par l’Association canadienne des automobilistes (CAA) révélait que 56 % des gens ne connaissaient pas leurs nouveaux droits.