Prudence sur les routes

Un épisode de pluie verglaçante a laissé quelques millimètres de glace au cours des dernières heures.

Jusqu'à 5 millimètres étaient attendus dans la grande région de Montréal. Il faut donc faire preuve de prudence si vous avez à prendre la route ce matin.

Les conditions routières sont bonnes à Montréal, mais elles se dégradent dès qu'on sort de l'île.

Montérégie

En Montérégie, la chaussée est glacée sur la route 122 de Saint-Gérard-Majella à Saint-Guillaume, même chose sur la route 132 de Sorel-Tracy à Saint-Gérard-Majella. Des portions de la route 138 et de la route 139 sont aussi partiellement glacées.

Laurentides et Lanaudière

Dans les Laurentides et Lanaudière, plusieurs routes sont aussi à surveiller. L’autoroute 15 est partiellement glacée entre Sainte-Adèle et Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Certains tronçons de la route 117 entre Sainte-Agathe-des-Monts et Labelle sont aussi glacés. Certaines portions des routes 125, 131, 158 et 323 sont aussi glacées, prudence.

Estrie

En Estrie, entre Eastman et Magog, près du mont Orford, l’autoroute 10 est glacée, même chose sur l’autoroute 55 entre Stanstead et Magog. La route 108 est partiellement glacée sur de longs tronçons, de même que la route 161 et la route 204.

Abitibi-Témiscamingue

Les automobilistes qui circulent en Abitibi-Témiscamingue doivent aussi être prudents. Plusieurs tronçons des routes 101, 109,111, 113, 117, 386, 393 et 297 sont glacés ou partiellement glacés. La visibilité demeure «bonne».

Mauricie

En Mauricie, l’autoroute 55 est partiellement glacée entre L’Avenir et la jonction des autoroutes 20 et 55 et entre la jonction des autoroutes 40 et 55 et l secteur Saint-Georges de Shawinigan. Des tronçons des routes 122, 139, 155, 157165, 359 sont aussi à surveiller.

Québec

Dans la région de Québec, la prudence est de mise sur l’autoroute 40 entre Deschambault-Grondines et Neuville où la chaussée est partiellement glacée.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans l’Est-du-Québec, plusieurs routes sont enneigées.

La pluie verglaçante devrait se poursuivre au cours des prochaines heures dans la région de Québec. La région du Saguenay, quant à elle, devrait être touchée cet après-midi.

On peut également s'attendre à du grésil dans le nord-ouest et le centre du Québec.